입력2025.10.26 16:48 수정2025.10.26 17:10 강홍민 기자 연합뉴스정청래 더불어민주당 대표가 26일 부동산 대책에 대한 오세훈 서울시장의 공개토론 제안을 두고 "특검수사 받기도 힘들 텐데 변호사와 수사대비 토론에나 집중하시라"고 했다.정 대표는 이날 페이스북을 통해 "정신적으로 힘들고 딱한 것은 알겠다"며 이같이 적었다.앞서 오 시장은 페이스북을 통해 정부의 10·15 부동산 대책과 관련해 대폭 수정을 요구하며 정 대표에게 공개토론을 제안한 바 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지