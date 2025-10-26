연합뉴스
정청래 더불어민주당 대표가 26일 부동산 대책에 대한 오세훈 서울시장의 공개토론 제안을 두고 "특검수사 받기도 힘들 텐데 변호사와 수사대비 토론에나 집중하시라"고 했다.

정 대표는 이날 페이스북을 통해 "정신적으로 힘들고 딱한 것은 알겠다"며 이같이 적었다.

앞서 오 시장은 페이스북을 통해 정부의 10·15 부동산 대책과 관련해 대폭 수정을 요구하며 정 대표에게 공개토론을 제안한 바 있다.

강홍민 기자 khm@hankyung.com