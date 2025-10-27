사진=한경DB

국내 주요 은행의 캄보디아 현지법인들이 캄보디아 범죄 배후로 지목된 프린스 그룹(Prince Group)에 지급한 예금이자가 14억5000만원에 달한 것으로 드러났다.27일 국민의힘 강민국 의원실이 금융감독원에서 제출받은 자료에 따르면 전북은행·국민은행·신한은행·우리은행 등 4개 은행은 프린스 그룹에 총 14억5400만원의 이자를 지급했다.이 중 전북은행이 7억870만원으로 가장 많았으며 국민은행(6억7300만원), 신한은행(6100만원), 우리은행(1100만원) 등 순이었다.현재 해당 은행에는 프린스 그룹 자금 911억7500만원이 예치돼 있으며 국제 제재조치에 따라 은행들이 이를 자체 동결한 상태다.프린스 그룹과 국내 은행 간 전체 거래 규모도 당초 금간원 파악치(1970억 4500만원)보다 늘어난 2146억8600만원으로 재집계됐다.은행별로는 전북은행이 1252억 800만 원으로 전체의 절반 이상을 차지했고 국민은행 707억 8800만 원, 신한은행 77억 900만 원, 우리은행 70억 2100만 원, IM뱅크가 해외 송금 39억 6000만 원으로 뒤를 이었다.특히 전북은행은 가상자산 자금 세탁 의혹을 받는 후이원그룹과도 유일하게 거래한 것으로 확인됐다.전북은행은 후이원그룹이 2018년 8월 개설한 당좌예금 1건을 보유 중이며 현재 잔액은 10만원이다. 다만 입출금이 자유로운 구조 탓에 지난 7년간의 실제 거래 규모는 파악되지 않았다.캄보디아 범죄 연루 조직이 국내 은행 현지 법인들을 통해 자금 세탁을 시도했을 가능성이 제기되면서 금융당국의 추가 조사 필요성이 커지고 있다.또한 프린스그룹 등과 거래한 은행 중 일부는 국내 가상자산거래소 실명계좌 제휴은행으로 전북은행은 고팍스의 인증계좌 제휴은행이다.강민국 의원은 “우리 정부의 범죄 관련자에 대한 제재 절차가 시급하다”며 “캄보디아 범죄조직과 거래한 은행 중 일부가 코인거래소 제휴은행이라는 점을 감안해 자금 세탁 가능성에 대한 철저한 조사도 필요하다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com