한동훈 국민의힘 전 대표가 내년 6월 지방선거 출마 가능성에 대해 “현재 지방선거에 출마할 생각은 없다”고 선을 그었다.27일 한 전 대표는 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 보수 논객 조갑제 전 대표가 한 전 대표가 선거판이 열리면 파격적인 곳에 출마해 몸을 던져야 한다는 조언에 대해 “저한테만 이렇게 다들 (몸을) 던지라고 하시는지 모르겠다. 농담”이라며 이같이 말했다.정치권 일각에서는 한 전 대표가 내년 지방선거와 동시에 치러질 국회의원 재·보궐 선거에 나설 가능성을 거론해 왔지만 그는 거듭 불출마 의사를 밝혔다.한 전 대표는 “(지방선거까지) 굉장히 많은 시간이 남았다”며 “제가 지금 민심을 경청하면서 몇백명을 만나지만 이런 얘기하시는 분이 단 한 명도 없고 물가 상승, 미국 관세협정, 부동산 이런 얘기들을 한다. 그런데 여의도만 오면 ‘네가 어디 해야 돼’ 이런 얘기밖에 없다”고 언급했다.이어 그는 “토지거래허가제 한 방 갖고도 전체적으로 지방선거의 구도가 달라진다”며 “이걸 갖고 지금 어쩌고 생각하는 것보다 오히려 지금은 민심을 경청하고 실천하려 하는 게 훨씬 더 생산적인 일”이라고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com