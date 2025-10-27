제이랩스 부스 모습 (제공: 제이랩스)

제이랩스 제품 모습 (제공: 제이랩스)

방산 RF모듈 전문기업 ‘제이랩스(대표 석준학·송승훈)’는 10월 20일부터 24일까지 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 ‘서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025(서울 ADEX 2025)’에 참가했다고 밝혔다.올해 서울 ADEX에는 35개국 600여 개 방산기업이 참가해 최신 무기체계, 항공기, 방위기술 등을 대거 선보이며 글로벌 협력의 장을 마련했다.제이랩스는 이번 전시회가 두 번째 참가로, 전시 부스 규모를 확대하고 자체 개발한 첨단 핵심 모듈 및 신제품 라인업을 공개했다.이번 전시에서 제이랩스는 △소형 목표물 탐지를 위한 초소형 주파수 신호발생장치(주파수 합성기) 7종, △외부 재밍(전파 방해) 공격에 대응 가능한 GPS 신호 수신장치 9종, △점검장비 미니어처 및 시뮬레이터 기술 등 첨단 무기체계 운용에 필수적인 핵심 역량을 선보였다.전시 기간 정성현 구미시 부시장을 비롯해 다수의 국내외 방산 관계자들이 제이랩스 부스를 방문해 RF 모듈 제품군에 관심을 보였다.제이랩스 측은 "이번 전시회를 통해 국내외 기업들과의 비즈니스 미팅 및 기술 교류를 추진하며, 향후 사업 영역 확대와 글로벌 협업 기반을 다질 수 있었다"며 독자 기술 기반의 RF 모듈 분야와 GPS 수신장치의 매출 확대와 해외시장 진출 가속화를 목표로 제시했다.송승훈 대표는 “이번 ADEX 참가를 통해 제이랩스의 기술력과 최신 솔루션을 국내외 시장에 선보일 수 있었다”며,“이를 계기로 방위산업 내 협력 네트워크를 확장하고 실질적인 수주 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com