방산 RF모듈 전문기업 ‘제이랩스(대표 석준학·송승훈)’는 10월 20일부터 24일까지 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 ‘서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회 2025(서울 ADEX 2025)’에 참가했다고 밝혔다.
제이랩스 부스 모습 (제공: 제이랩스)
제이랩스 부스 모습 (제공: 제이랩스)
올해 서울 ADEX에는 35개국 600여 개 방산기업이 참가해 최신 무기체계, 항공기, 방위기술 등을 대거 선보이며 글로벌 협력의 장을 마련했다.

제이랩스는 이번 전시회가 두 번째 참가로, 전시 부스 규모를 확대하고 자체 개발한 첨단 핵심 모듈 및 신제품 라인업을 공개했다.

이번 전시에서 제이랩스는 △소형 목표물 탐지를 위한 초소형 주파수 신호발생장치(주파수 합성기) 7종, △외부 재밍(전파 방해) 공격에 대응 가능한 GPS 신호 수신장치 9종, △점검장비 미니어처 및 시뮬레이터 기술 등 첨단 무기체계 운용에 필수적인 핵심 역량을 선보였다.
제이랩스 제품 모습 (제공: 제이랩스)
제이랩스 제품 모습 (제공: 제이랩스)
전시 기간 정성현 구미시 부시장을 비롯해 다수의 국내외 방산 관계자들이 제이랩스 부스를 방문해 RF 모듈 제품군에 관심을 보였다.

제이랩스 측은 "이번 전시회를 통해 국내외 기업들과의 비즈니스 미팅 및 기술 교류를 추진하며, 향후 사업 영역 확대와 글로벌 협업 기반을 다질 수 있었다"며 독자 기술 기반의 RF 모듈 분야와 GPS 수신장치의 매출 확대와 해외시장 진출 가속화를 목표로 제시했다.

송승훈 대표는 “이번 ADEX 참가를 통해 제이랩스의 기술력과 최신 솔루션을 국내외 시장에 선보일 수 있었다”며,“이를 계기로 방위산업 내 협력 네트워크를 확장하고 실질적인 수주 성과로 이어질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com