중앙대 행정대학원, 2026 전반기 석사과정 신입생 내달 19일까지 모집

중앙대학교 행정대학원이 ‘2026 후반기 석사과정(주·야간)’ 신입생을 모집한다고 밝혔다.원서접수 기간은 11월 19일 자정까지이며, 기간 내 유웨이어플라이에서 24시간 접수가 가능하다.신입생은 행정학과, 다문화정책학과, 복지행정학과, 데이터사이언스행정학과 등 4개의 야간 석사학위과정과 주간 석사학위과정인 표준·기술규제학과로 나뉘어 선발한다.중앙대 행정대학원 재학생 전원에게는 매 학기 장학금이 지급되며, 학과별로 제공되는 특전도 다양하다.사회복지 현장에서 겪을 수 있는 다양한 상황을 이해하고, 이를 해결하기 위한 실질적인 방법들을 배우며, 공공과 민간 분야에서 사회복지 업무를 담당하는 데 필요한 역량을 키울 수 있도록 돕는다. 이 과정에서 학생들은 복지행정 뿐만 아니라 사회복지 서비스의 질적 향상을 위한 체계적이고 혁신적인 접근법을 익히게 된다. 또한, 졸업생에게는 사회복지사 2급 자격증이 부여되며, 사회복지사 1급 시험 응시 자격도 부여된다.외국인 이주민 250만 명 시대를 맞아, 이주민과 선주민이 함께 성장할 수 있도록 돕는 전문가 양성을 목표로 한다. 졸업생은 석사학위와 함께 총장명의의 ‘다문화사회전문가 2급 자격증’도 동시에 취득할 수 있다. 수업은 실제 현장에서 겪을수 있는 다양한 문제들을 해결하는 방식으로 진행되며, 본 과정을 이수한 학생들은 다문화정책의 결정, 실행, 평가 등 정책 전 과정을 배우고, 다양한 문화적 배경을 가진 이주민들이 한국 사회에 정착하고 자신의 역량을 펼칠 수 있도록 돕는 전문가로 성장할 수 있다.데이터사이언스행정학과는 인문학 기반의 학생들도 쉽게 따라갈 수 있도록 기초부터 체계적으로 설계된 커리큘럼을 통해 데이터 분석 역량을 키울수 있다. 특히 공공데이터 활용과 증거기반정책 대응 능력을 강화하는 데 중점을 두고 있다.표준·기술규제학과는 사회과학과 이공학을 기반으로 한 다학제적 융복합 교육을 시행하여 경쟁력 있는 표준 전문가 양성을 목표로 한다.중앙대학교 행정대학원 2026학년도 후반기 석사과정(주·야간 )신입생 모집 입학시험에 응시하고자 하는자는, 2026년 2월 학사학위 취득(예정)자 또는 법령에 의하여 이와 동등 이상의 학력이 있다고 인정되는 자라면 학사과정의 출신학과 및 전공과 관계없이 누구든지 지원 가능하다.야간과정은 매주 화요일, 목요일에 수업이 진행되며 5학기제로 운영된다. 단, 표준·기술규제학과는 주간 과정으로 평일 오후 3시부터 수업시간이 배정되며 4학기제로 운영된다.입학원서를 포함한 각종 제출 서류는 25년 11월 20일, 17시까지 방문 또는 우편으로 제출하면 된다. 면접은 11월 29일(토) 진행 예정이며, 합격자 발표는 12월 10일 행정대학원 홈페이지에 공지할 예정이다.상세한 내용은 중앙대 행정대학원 홈페이지에서 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com