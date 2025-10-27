조국 조국혁신당 비상대책위원장이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 첫 비상대책위원회의에서 공개 회의 후 취재진 질문에 답하고 있다. 2025.9.15/뉴스1

조국 조국혁신당 비상대책위원장은 “부동산 시장의 구조개혁을 위해서는 토지주택은행을 통해 공급 패러다임을 완전히 바꿔야 한다”고 밝혔다.27일 조 위원장은 국회에서 열린 비대위 회의에서 “부동산에 기반한 ‘부채주도성장’은 자산 불평등을 키우고 내수 침체를 초래한다. 이는 저출산과 노동생산력 저하로 이어진다”며 “결국 부동산이 잠재성장률과 대한민국의 미래를 갉아먹는 것”이라고 지적했다.그는 특히 한국토지주택공사(LH)가 보우한 토지를 민간에 매각하는 현행 방식이 개발 이익을 건설사에 집중 시키고 주변 시세를 자극해 가계부채와 주거 불안을 키웠다고 비판했다.그는 “이 악순환을 끊지 않으며 불평등 구조는 더 심화 될 것”이라고 경고했다.조 위원장은 “정부가 직접 토지주택은행을 설립해 공공임대주택을 대규모로 공급해야 한다”며 “토지주택은행이 토지소유권을 직접 갖거나 국민이 참여하는 리츠(REITs·부동산간접투자회사)를 통해 간접 매수해 공공임대주택을 공급하는 방식”을 제안했다.이어 “공공이 주도하는 거대한 주택 공급 시장을 만들어 부동산 구조를 근복적으로 개혁하자”며 “국회가 토지주택은행 설립을 시작으로 공급, 세제, 금융 등 전반에 불평등 완화와 주거권 보장을 위한 종합 대책을 서둘러야 한다”고 덧붙였다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com