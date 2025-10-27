국내외 핵심 ESG(환경·사회·지배구조) 뉴스를 선별해 전달합니다.

사진=뉴스1

이승균 한경ESG 기자 csr@hankyung.com

기후에너지환경부는 ‘기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법’, ‘생물다양성법’ 등 12개 환경법 개정안이 26일 국회 본회의를 통과했다고 밝혔다.‘탄소중립기본법’은 정부조직 개편에 따라 ‘탄소중립녹색성장위원회’를 ‘국가기후위기대응위원회’로 변경하고, 온실가스 관리 단위를 총배출량이 아닌 순배출량으로 전환했다. ‘생물다양성법’은 민간의 생태계서비스지불제 참여 근거를 마련했고, ‘자원재활용법’은 재생원료 사용의무 미이행 시 과태료를 부과할 수 있도록 했다.또 ‘폐기물관리법’은 생활폐기물 수거 시 주민 안전 기준을 강화하고, ‘화학물질평가법’은 공동등록 비용분쟁 조정 규정을 신설했다. 정부는 이번 개정으로 온실가스 감축의 실효성을 높이고, 자연보전 및 안전관리 체계를 강화한다는 방침이다.유럽연합(EU)이 2040년까지 온실가스 90% 감축 목표 달성을 위한 절충안을 논의 중이다. 로이터가 입수한 초안에 따르면 각국은 2년마다 목표를 재검토할 수 있도록 해 향후 목표 완화의 여지를 남겼다. 초안은 흡수원(산림) 성과나 탄소제거 기술이 예상보다 부진할 경우 다른 산업 부문에 감축 부담을 전가하지 않도록 명시했다. EU는 해외 탄소크레딧을 통해 최대 3% 감축분을 인정하고 있으나, 프랑스는 이를 5%까지 확대하자고 제안했다. 기후장관들은 다음달 4일 회의에서 최종안을 논의할 예정이다.엑슨모빌이 캘리포니아주가 제정한 기업 기후공시법(SB 253·261)에 대해 연방법원에 위헌 소송을 제기했다. 해당 법은 연매출 10억달러(약 1조3800억원) 이상 기업에 온실가스 배출량 공개를, 5억달러 이상 기업에는 기후리스크 공개를 의무화한다. 25일 로이터 통신에 따르면 엑슨은 “주법이 기업에 동의하지 않는 정치적 입장을 강요해 수정헌법 제1조(표현의 자유)를 침해한다”고 주장했다. 반면 애플, 마이크로소프트, 이케아 등은 법 제정을 지지했다. 이번 소송은 연방 공시규제와의 충돌 문제까지 확산될 전망이다.트럼프 행정부의 기후과학 검열로 미국의 지속가능정책이 후퇴하는 가운데 아시아는 녹색금융 확대에 속도를 내고 있다. 기후채권이니셔티브(Climate Bonds Initiative)에 따르면 홍콩의 2024년 녹색채권 발행은 43% 늘어난 430억달러를 기록했고 중국은 누적 발행액 5555억달러로 세계 4위에 올랐다. 말레이시아는 ESG 채권 발행을 2배로 확대했고, 싱가포르는 2030년까지 공공 부문에서 350억싱가포르달러(약 35조원) 규모의 녹색채권 발행을 약속했다. 전문가들은 “명확한 녹색분류체계와 신뢰 가능한 데이터가 아시아의 자본 유입을 견인하고 있다”고 평가했다.미국 공화당 소속 17개 주 법무장관이 트럼프 행정부에 다음달 브라질에서 열리는 제30차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP30) 불참을 촉구했다. 25일 블룸버그에 따르면 존 머커스키 웨스트버지니아주 법무장관은 “COP는 반석탄·반가스 정책을 정당화하려는 장으로, 미국은 참여하지 말아야 한다”고 주장했다. 이들은 인공지능(AI)과 데이터센터 전력 수요가 급증하는 상황에서 석탄·가스·석유의 역할이 필수적이라고 강조했다. 그러나 블룸버그NEF는 신규 풍력·태양광 발전 단가가 이미 석탄·가스보다 낮다고 분석했다. 미 국무부는 COP30 참석 여부를 공식적으로 밝히지 않았다.