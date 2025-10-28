셀레나이민, 국내 최초로 세계 최대 UAE 개발사 이마르와 두바이 세미나 개최

해외투자이민 전문기업 셀레나이민이 오는 11월 1일 오후 1시 토요일 포스코 타워 역삼 3층 이벤트홀에서 두바이 투자이민 단독 세미나를 개최한다. 이번 세미나는 국내 최초로 세계 최대의 UAE 두바이 부동산 개발사 이마르와 협업으로 진행되며 현지 전문가를 초빙해 두바이 골든비자에 대한 강연을 진행할 예정이다.‘글로벌 메가 트렌드를 이끄는 신흥 부의 투자처’ 제목으로 진행되는 이번 세미나는 3부로 나뉘어서 진행된다. 1부는 셀레나이민에서 두바이 골든비자 소개 및 수속 설명을 진행하며 2부에서 이마르의 현지 전문가가 두바이 투자자들의 실제 투자 사례, 두바이 세제혜택과 이마르에서 제공하는 개발 프로젝트 소개를 진행한다. 마지막으로 3부에서는 자산관리와 절세 전략을 주제로 세무 전문 강연이 제공될 예정이다.셀레나이민 최여경 대표는 “이마르 그룹은 두바이에 거점을 두고 있는 글로벌 부동산 개발사로 부르즈 칼리파, 두바이 마리나, 다운타운 두바이 등 두바이 최중심의 메인 프로젝트를 도맡아 개발한 포트폴리오를 보유하고 있다. 현재 두바이 부동산 시장의 최강자로 군림하고 있는 거대 개발사와의 협업을 몹시 기대하고 있다.”라며 “우리 셀레나이민은 해외투자이민 1위 기업으로 이마르와의 세미나에서의 시너지를 기대하고 있으며, 최근 해외 자산 이동 트렌드와 맞물려 투자자들의 많은 참가를 예상하고 있다.” 라고 밝혔다.2025년 11월 1일 토요일 오후 1시부터 포스코타워 역삼 3층 이벤트홀에서 개최되는 이번 ‘셀레나x이마르 두바이 설명회’는 셀레나이민 홈페이지 및 전화를 통해 사전 예약이 가능하며 선착순 무료로 진행된다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com