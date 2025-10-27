손재일 한화에어로스페이스 대표가 10월 27일 경북 국립경주박물관에서 열린 ‘퓨처 테크 포럼: 방산’에서 발언하고 있다. 사진=한화

한화그룹 방산 3사(한화에어로스페이스·한화시스템·한화오션)가 27일 오후 경북 경주의 국립경주박물관에서 '모두를 위한 지속 가능한 평화'를 주제로 '한화 퓨처 테크 포럼: 방산'을 개최했다.퓨처 테크 포럼은 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 최고경영자(CEO) 서밋의 부대행사로, 이날 포럼에는 국내외 방산기업 CEO들을 포함해 총 270여명이 참석했다.손재일 한화에어로스페이스 대표는 환영사에서 "한화는 인공지능(AI), 스마트 제조, 우주, 에너지 등 미래 프런티어 분야에 지속해 투자하며 글로벌 안보 협력의 신뢰 네트워크를 확장하고 있다"면서 "한화의 기술은 도발이 아닌 보호를 위한 기술이며 글로벌 파트너십을 통해 '평화를 위한 기술'을 실현하겠다"고 말했다.이날 포럼에서는 크리스토퍼 파인 전 호주 국방장관, 랠프 우디스 북대서양조약기구(NATO·나토) 신속대응군 사령관이 특별연설을 맡아 호주의 방위산업 정책 전망과 유럽 전선에서 확인한 현대전 기술에 대해 발표했다.파인 전 장관은 기술 혁신과 국방 산업 간 협력 확대를 제시했고, 우디스 사령관은 전쟁 양상의 변화에 대응하기 위한 기술적 대비와 국제 공조의 중요성을 강조했다.강은호 전 방위사업청장(현 전북대 교수)은 'K-방산의 미래: 기술 중심 산업 전환과 글로벌화’를 주제로, 국내 방위산업이 글로벌 시장에서 경쟁력을 확보하기 위한 기술 중심 전략을 제시했다.이어 알렉스 웡 한화그룹 최고전략책임자(CSO)와 존 치프먼 국제전략문제연구소(IISS) 소장이 'AI 시대의 기술주권과 경제 안보'를 대담을 가졌다.패널 토의 'AI와 전장의 미래: 산업 회복력과 국방 혁신의 재구상'에는 폴 엘윈 HAVOC AI CEO, 마일스 체임버스 EDGE 수석부사장, 이정민 카네기국제평화재단 선임연구원, 올리비에 페르노데 나토 연합지휘전환사령부 AI 챔피언(소장)이 참석했다.토의 사회는 마이클 쿨터 한화글로벌디펜스 CEO가 맡아 각국 전문가들의 의견을 조율하며 논의를 이끌었다.우원식 국회의장은 영상 축사에서 "한화의 젊은 리더십이 국방 혁신과 글로벌 협력의 새로운 장을 열어가고 있다"며 "한화에어로스페이스와 같은 K-방산기업이 혁신과 도전을 이어가고 국회와 정부가 뒷받침한다면 대한민국 기술력이 세계에서 더욱 굳건히 자리매김할 것"이라고 말했다.김민석 국무총리도 영상을 통해 "대한민국 정부는 '방산 4대 강국'을 목표로 방위산업을 핵심 미래산업으로 육성하고 있다"며 "전 세계 방산기업과 안보 전문가들이 AI와 첨단 기술을 기반으로 미래 방위산업의 비전을 공유하고 협력을 강화하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다"고 했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com