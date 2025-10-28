연합뉴스

서울 시민들을 대상으로 한 여론조사에서 이재명 대통령의 국정 운영 찬반여론이 비슷한 수치를 보였다.28일 한국사회여론연구소(KSOI)가 CBS노컷뉴스의 의뢰로 지난 25~26일 서울시에 거주하는 만 18세 이상 남녀 812명을 조사한 결과, 응답자의 49.0%는 이 대통령의 국정 운영에 부정 평가를 내렸다. 반면 ‘잘하고 있다’고 평가한 응답자는 47.2%였다.정당 지지율도 접전이었다.조사에 응한 서울 유권자 38%는 더불어민주당을 지지했지만 36.7%는 국민의힘을 지지했다. 이어 개혁신당 3.8%, 진보당 1.3%, 조국혁신당 1.2%, 그 외 정당이 각각 2.2%를 기록했다. 지지 정당이 없는 무당(無黨)층은 15.7%였다.이번 조사 결과는 앞서 정부가 내놓은 10·15 부동산 대책이 일부 영향을 미친 것으로 보인다. 실제로 응답자의 54.6%는 이번 부동산 정책이 서울지역 부동산시장의 정상화에 ‘도움이 되지 않는다’고 답했다. ‘도움이 된다’(35.0%)는 응답자보다 약 20%포인트 높은 수치다.내년 6월 지방선거에서 거론되는 민주당 서울시장 후보 중 누구를 지지하느냐는 질문에는 박주민 의원(10.5%)이 가장 높은 지지를 받았다. 이어 서영교 의원과 정원오 성동구청장이 9.6%였다. ‘그 외 인물’(7.0%), 홍익표 전 의원(4.8%), 전현희 의원(4.5%), 박홍근 의원(1.8%) 등이 뒤를 이었다. 다만 여권에 아직 적합한 후보가 없다는 응답(‘없음’)이 41.4%에 달했다.보수진영 후보군에서는 오세훈 서울시장이 25.6%의 지지를 받았다. 이어 나경원 의원(13.4%), 한동훈 전 대표(10.4%), 그 외 인물(5.6%), 조은희 의원(3.2%) 등의 순이었다. 적합한 후보가 ‘없다’(33.2%)거나, ‘잘 모른다’(8.6%)는 응답자는 40% 이상을 나타냈다.‘가상 맞대결’에서는 오 시장(36.1%)이 박주민 의원(29.2%)을 약 7%포인트 앞서 승리하는 것으로 나왔다.이번 조사는 구조화된 설문지를 이용한 무선 자동응답(ARS) 100% 방식으로 이뤄졌다. 응답률은 5.1%로, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.4%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com