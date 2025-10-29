프리미엄 브랜드 아파트 ‘제주 엘리프 애월’ 공급

프리미엄 단지 ‘제주 엘리프(ELIF) 애월’이 합리적인 분양가에 다양한 혜택을 선보이고 있다.제주 애월에 자리한 프리미엄 단지로 아파트 136세대, 오피스텔 30실 등 총 166세대로 구성되며 아파트 전용면적은 52~110㎡, 오피스텔 전용면적은 41~62㎡ 등으로 이뤄져 있다.특히 25년 도급순위 15위의 계룡건설산업㈜ 시공으로 뛰어난 상품성을 갖췄다. 전 세대 남향 위주 배치, 필로티 구조(일부 세대), 지상에는 차가 없는 구조 등 생활 편의를 극대화해 시장 선호도 높은 설계를 적용했다.이 같은 프리미엄 설계에 비해 실수요층의 부담을 줄인 분양가로 공급되어 주목할 만하다. 84㎡ 타입 기준 4억 원대로, 에어컨과 발코니 확장 무상 제공 등 실생활에 유용한 혜택도 포함된다.의료·문화·행정·쇼핑 시설이 모두 가까이에 위치해 생활편의도 매우 뛰어난데 애월보건소, 애월도서관, 애월읍청사, 농협하나로마트 등 원스톱 생활인프라를 단지 인근에서 이용할 수 있다. 애월근린공원, 애월 9.81파크, 애월카페거리, 한담해변, 곽지해수욕장 등 제주의 자연과 명소들을 통해 문화생활과 힐링도 보장된다.원활한 교통망도 보유했다. 일주서로 이용 시 제주국제공항과 시내 중심지까지 차량으로 약 30분이면 닿는다.제주 교육 특화 입지로 자녀를 둔 세대에도 선호도가 높다. 애월초, 애월중, 애월고 등 초·중·고 모두 걸어서 안전하게 통학할 수 있으며 IB 후보학교로 지정된 애월중, 그리고 농어촌 특별전형 기회까지 갖췄다.여러 개발 호재가 맞물리며 단지 주변의 인프라는 대폭 개선될 전망이다. 애월 생활SOC 복합화 사업, 애월복합문화체육센터(2026년 3월부터 이용 가능)가 추진돼 주민 편의를 높이는 다양한 시설이 들어설 예정이며, 애월항 여객선 취항 시 외부 지역까지 접근성이 한층 강화될 것으로 기대된다.준공후 미분양 아파트로 취득·양도·종합부동산세 산정 시 주택수에서 제외되며, 1세대 1주택 특례 혜택 등 세제 혜택도 적용된다.한편 시행은 대한토지신탁㈜이, 시공은 25년 도급순위 15위의 계룡건설산업㈜이 맡아 안정성을 더했다. 제주 엘리프 애월은 제주시 애월읍에 자리한다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com