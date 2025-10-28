코스피 지수가 사상 첫 4000을 넘으며 종가 기준 최고치를 경신한 27일 오후 서울 중구 우리은행 본점 딜링룸 전광판에 종가가 표시되고 있다. 사진=뉴스1

코스피가 사상 처음 4000선을 돌파하는 대기록을 세운데 결정적 역할을 한 것은 외국인 자금인 것으로 파악됐다.그 중에서도 미국과 아일랜드 투자자들이 상승세를 주도한 것으로 나타났다.28일 금융감독원이 집계한 외국인 투자자 매매동향 자료에 따르면 코스피 ‘불장’이 본격화한 6월 초부터 9월말까지 외국인의 국내 상장주식 순매수 규모는 미국이 8조 2280억원으로 가장 컸다. 아일랜드 투자자들은 4조2090억원을 사들이며 뒤를 이었다.아일랜드 자금은 1∼5월까지 월평균 1400억원에 그쳤지만 6∼9월에는 월평균 1조원대로급증했다. 이 밖에 룩셈부르크(1조 6750억 원), 독일(1조 600억 원), 중국(2810억 원) 등도 국내 증시에서 적지 않은 규모의 매수를 보였다.반면 영국 투자자들은 올해 1∼8월 11조8910억원을 순매도하며 차익 실현에 나섰으나 9월 들어 단숨에 2조 1910억원을 순매수하며 ‘매수전환’으로 돌아섰다.외국인은 이달 들어서도 27일까지 유가증권시장에서 5조8898억원을 순매수한 것으로 집계됐다. 같은 기간 기관은 2조 7071억원을 순매수했고 개인은 8조 8564억원을 순매도 했다.최근 주목할 점은 코스피 상승을 이끌던 미국 자금의 매수세가 약해지는 대신 영국을 비롯한 우렵계 자금이 빠르게 유입되고 있다는 점이다.한국거래소 집계에 따르면 10월 1∼24일 사이 한국 주식을 가장 많이 사들인 외국인은 영국 투자자(3조960억원)였다. 이어 노르웨이(5850억원), 아일랜드(3290억원), 독일(2050억원), 미국(1580억원) 순이었다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com