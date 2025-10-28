산업과 생활이 공존하는 서부산, 부산신항 ‘대방건설 디에트르 더 리버’ 눈길

서부산권이 산업 중심지에서 생활 거점으로 빠르게 변모하고 있다. 부산신항 일대를 중심으로 물류·제조 기반 산업단지가 확대되는 한편, 주거단지와 생활 인프라가 함께 들어서면서 ‘직장과 주거가 공존하는 도시’로의 전환이 가속화되고 있다. 이에 부산 강서구 범방동에 들어서는 대방건설의 ‘디에트르 더 리버’가 주목받고 있다.‘디에트르 더 리버’는 부산신항 배후 국제물류도시 내에 조성되는 공공지원 민간임대 아파트로, 청약통장 없이 신청할 수 있고 초기 자금 부담도 낮다. 전 세대 전세형으로 공급돼 월세 부담이 없으며, 최대 8년간 안정적인 거주가 가능하다. 특히 청년·신혼부부·고령자 등 특별공급 대상자에게는 시세 대비 약 70% 수준의 임대가가 적용된다.입지 경쟁력 또한 우수하다. 단지는 부산신항 산업단지와 인접해 차량 10분대 출퇴근이 가능하며, 명지국제신도시·에코델타시티 생활권과 맞닿아 있어 서부산 주거벨트의 중심축으로 평가받는다. 또한 김해국제공항과 가덕신공항(예정), 2025년 개통 예정인 부전~마산 복선전철 부경경마공원역(예정) 등 교통망 확충으로 도심 접근성도 향상될 전망이다.생활 인프라도 완성도를 높인다. 차량 10분대 내에는 스타필드시티 명지, 롯데프리미엄아울렛 김해점, 더현대 부산(2027년 예정) 등 대형 복합쇼핑몰이 위치해 있으며, 단지 앞에는 수변공원 ‘녹산고향동산’이 자리한다. 일부 세대에서는 낙동강 리버뷰까지 확보돼 쾌적한 주거환경을 제공한다.대방건설이 시공하는 ‘디에트르 더 리버’ 견본주택은 부산 강서구 명지동 일원에 마련돼 있으며, 방문 상담 가능하다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com