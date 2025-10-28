요거트월드, 우수 가맹점 시상 통해 상생 경영 강화

디저트카페 프랜차이즈 요거트월드가 우수 가맹점을 선정해 시상하며, 본사와 가맹점 간 상생 파트너십을 강화하고 있다.요거트월드는 상반기, 하반기 각각 매장 운영 품질, 서비스 만족도, 위생 관리, 매출 성장률 등을 종합적으로 평가해 최우수·우수 가맹점을 선정하고 격려하는 제도를 운영하고 있다. 이번 우수 가맹점 시상은 단순한 지원 혜택을 넘어, 가맹점의 노고를 인정하고 본사와의 지속 가능한 협력 관계를 강화하기 위한 취지로 마련됐다.이번 시상에서는 염창점이 최우수 가맹점으로, 이대역점과 중앙점이 우수 가맹점으로 각각 선정됐다.최우수 가맹점으로 선정된 염창점은 세심한 고객 응대와 철저한 품질 관리로 지역 내 대표 매장으로 자리매김했으며, 매장 운영 전반에서 높은 만족도를 기록했다.우수 가맹점으로는 이대역점과 중앙점이 선정됐다. 이대역점은 대학가 상권 특성을 반영한 젊고 트렌디한 매장 운영으로 꾸준한 성장세를 이어가고 있으며, 중앙점은 지역 고객층과의 긴밀한 소통과 안정적인 품질 관리로 신뢰를 얻고 있다.이번에 선정된 가맹점에는 최대 100만 원 상당의 물류 지원금과 공식 명패가 수여되며, 가맹점의 성장을 위한 실질적인 혜택이 제공된다.요거트월드 관계자는 “이번 시상은 가맹점의 노력에 감사의 뜻을 전하고, 함께 성장해 온 성과를 공유하기 위한 자리로 마련됐다”며 “앞으로도 본사는 가맹점이 안정적이고 지속적으로 성장할 수 있도록 맞춤형 지원을 이어가겠다”고 말했다.한편, 요거트월드는 체계적인 가맹점 교육 프로그램과 운영 노하우를 바탕으로 예비 창업자들의 성공적인 매장 운영을 지원하고 있으며, 향후 더욱 다양한 가맹점 지원 정책을 마련해 지속가능한 가맹점 운영을 강화할 계획이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com