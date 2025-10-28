영업이익 7288억원, 로직스 별도 실적도 역대 최대

송도 삼성바이오로직스 1캠퍼스와 2캠퍼스 전경. 사진=삼성바이오로직스

삼성바이오로직스가 올해 3분기 창립이래 역대 최대 실적을 기록했다.3분기 연결 매출은 1조6602억원, 영업이익은 7288억원으로 나타났다. 전년 동기대비 매출과 영업이익은 39.9%, 115.3% 증가했다.삼성바이오에피스를 제외한 별도 기준으로도 이 기간 매출은 1조2575억원으로 역대 최대였다. 영업이익은 6334억원이었다.삼성바이오로직스는 글로벌 빅파마를 비롯한 고객사로부터 CDMO수주를 지속 확대하며 실적 성장을 이루고 있다. 이번 3분기 실적은 인천 송도 소재 1~4공장을 풀가동해 나온 성과로 풀이된다. 삼성바이오로직스는 지난 4월 5공장 준공을 계기로 추가 수주에 박차를 가하고 있다.같은 기간 바이오시밀러 자회사인 삼성바이오에피스 매출과 영업이익은 각각 4410억원, 1290억원으로 나타났다.삼성바이오로직스는 오는 11월까지 바이오시밀러 사업에 대한 인적분할을 완료해 순수 CDMO기업으로 거듭날 계획이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com