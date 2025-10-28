한국부동산개발협회와 CI 리뉴얼 작업을 협업하고 있는 박영하 크리에이티브 디렉터. 사진=한국부동산개발협회

한국부동산개발협회(KODA)는 창립 20주년을 맞아 협회 CI 리뉴얼을 단행한다고 27일 밝혔다. 이번 리뉴얼 작업은 세계적인 크리에이티브 디렉터 박영하 교수와 협업을 통해 진행된다.김승배 한국부동산개발협회 회장은 “창립 20주년을 맞아 협회의 정체성과 미래 비전을 시각적으로 재정립하는 것이 필요하다고 판단했다”며 “새로운 CI는 ‘글로벌 디벨로퍼와 함께하는 20년의 도약’이라는 가치 아래 △혁신 △투명성 △지속가능성을 담아낼 예정”이라고 말했다.박영하 디렉터는 세계 3대 산업 디자이너 카림 라시드의 뉴욕 스튜디오 책임디자이너, 세계 최대 브랜드 컨설팅 그룹 인터브랜드 한국법인 수석디자이너, SPC그룹 디자인 디렉터, 스타벅스코리아 크리에이티브 디렉터 등을 역임하며 국내 시각디자인 분야에서 가장 주목받는 인물이다. 현재는 박영하스튜디오 대표이며 한국예술종합학교 디자인과 겸임교수, 홍익대학교 외래교수를 맡아 후학을 양성하고 있다.그는 평창동계올림픽 룩디자인, 파리바게뜨 BI 리뉴얼, 스타벅스코리아의 로컬 디자인 시스템 정립, BTS+스타벅스 글로벌 콜라보레이션, 종가 김치 블라스트 팝업, 나훈아 2023 신곡 뮤직비디오 타이틀 로고 디자인, 독도소주 <동해22> 증류소주 디자인 등 국내외 굵직한 프로젝트를 총괄하며 주목 받았다.이 같은 감각을 바탕으로 독일 레드닷(Red Dot), 독일 iF 디자인 어워드, 미국 TDC(Type Directors Club), 영국 펜타어워즈(Pentawards) 등 세계적인 디자인상 20여 건을 수상한 바 있다. 미국 Young Guns 18, 영국 Transform Awards 심사위원을 역임하며 글로벌 디자인계에서 영향력을 발휘하고 있다.또 헤이그 디자인재단 비엔날레, 광주 디자인 비엔날레, 국제 타이포그래피 비엔날레 ‘타이포잔치’ 등에 참여한 바 있다.박영하 디렉터를 영입한 20주년 기념사업 단 김대건 부단장(리건그룹 회장)은 “이번 CI 리뉴얼은 협회의 혁신적 도약을 알리는 상징적 작업의 일환”이라며 “오는 11월 20일 개최되는 창립 20주년 기념행사 ‘A.N.D 20’에서 신규 CI를 공개해, 업계와 사회 전반에 협회의 새로운 비전을 공유할 것”이라고 강조했다.한국부동산개발협회는 오는 11월 20일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 그랜드볼룸에서 창립 20주년 기념행사인 ‘A.N.D 20’을 개최한다. 행사에는 미국 쿠슈너 컴퍼니, 일본 모리빌딩, 네덜란드 엣지 등 세계적 디벨로퍼 경영진과 국내 주요 인사가 함께할 예정이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com