홈 한경BUSINESS [속보] 검찰, 'SM 시세조종' 카카오 김범수 1심 무죄에 항소 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202510287985b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.10.28 17:49 수정2025.10.28 17:49 강홍민 기자 연합뉴스검찰, 'SM 시세조종' 카카오 김범수 1심 무죄에 항소강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 (주)한화 건설·한화임팩트·한화세미텍 대표 교체…한화그룹 사장단 인사 최태원 APEC SK 포럼서 "AI는 새로운 질서의 변곡점, 글로벌 협력해야" “세금 도둑 많네” 국고보조금 부정 수급 20배 폭증 "7년째 기부" 수원시청에 라면 56상자 기부 한국부동산개발협회, 20주년 맞아 글로벌 크리에이티브 디렉터 박영하와 ‘CI 리뉴얼’ 단행