(주)한화 건설부문 김우석 대표이사 내정자. 사진=한화

양기원 한화임팩트 대표이사 내정자. 사진=한화

김재현 한화세미텍 대표이사 내정자. 사진=한화

한화그룹은 28일 ㈜한화 건설 부문, 한화임팩트 사업 부문, 한화세미텍 등 3개 계열사 신임 대표이사 3명을 내정하는 수시 인사를 단행했다고 밝혔다.먼저 ㈜한화 건설 부문 신임 대표이사에는 김우석 ㈜한화 전략 부문 재무실장이 내정됐다.김 대표이사 내정자는 30년 넘게 한화그룹에 재직하며 경영, 재무 분야에서 일했다.그는 재무 분야 전문성을 바탕으로 ㈜한화 건설 부문의 재무 건전성 제고와 안전 경영 강화에 집중할 계획이다.김승모 현 대표이사는 한화에어로스페이스 전략 부문 방산 전략 담당으로 자리를 옮긴다.한화임팩트 사업 부문에는 양기원 대표이사가 내정됐다. 그는 한화케미칼 사업개발실장, 한화솔루션 전략기획실장, ㈜한화 글로벌부문 대표이사 등을 역임했다.양 대표 내정자는 전략기획 경험과 글로벌 사업역량을 바탕으로 한화임팩트의 내수시장 지배력 강화와 수출시장 확대를 견인할 계획이다.한화세미텍 신임 대표이사는 김재현 한화푸드테크 기술총괄이 맡는다.김 대표 내정자는 삼성전자, 어플라이드머트리얼즈 등에서 30여년간 근무하는 등 반도체장비 분야에서 경험과 전문성을 갖추고 있다는 평가를 받는다.그는 한화세미텍이 하이브리드본더 개발 등으로 반도체장비 시장을 선점하는 것을 이끌 적임자로 꼽힌다.이번에 내정된 대표이사들은 각 사 주주총회와 이사회 등을 거쳐 최종 선임된다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com