더파크사이드 스위트 Market 출입구

더파크사이드 스위트 pet lounge

서울 부동산 시장의 패러다임이 바뀌고 있다. 단순히 입지 조건만으로는 고급 주거지를 설명하기 어려운 시대다. 어떤 문화·소비 인프라를 품느냐가 초고급 주거의 가치를 결정짓고 있으며, 그 중심에 신세계백화점이 있다.신세계백화점 강남점은 2023년 기준 연매출 약 2조 5천억 원을 기록하며, 세계 백화점 매출 순위 1위에 올랐다. 이는 일본 긴자 미쓰코시, 파리 라파예트, 런던 해러즈, 뉴욕 블루밍데일스 등 글로벌 유명 백화점을 모두 제친 기록이다.해외 최고급 복합단지에서는 백화점이나 초대형 리테일 시설이 단지 내부 또는 인접 부지에 들어서는 경우가 늘고 있다. 이는 입주민에게 생활의 편리함과 세계적 소비 문화를 동시에 제공한다.두바이 몰 레지던스는 세계 최대 쇼핑몰 두바이몰과 직접 연결된 주거단지. 입주민은 곧장 세계적 브랜드와 엔터테인먼트 시설을 이용한다. 홍콩 IFC 레지던스는 IFC몰과 직결된 고급 레지던스. 금융·쇼핑·문화 시설이 원스톱으로 이어지며, 시세는 홍콩 내 최고가를 기록하고 있고 도쿄 미드타운 레지던스도 고급 백화점·갤러리·호텔·레스토랑이 집약된 미드타운 콤플렉스와 함께 조성. 도쿄 중심 프리미엄 벨트의 상징으로 꼽힌다.이처럼 ‘백화점이 있는 단지’는 곧 도시의 최고급 라이프스타일 거점으로 자리잡는다.용산 유엔사 부지에 들어설 더파크사이드 서울은 이미 국제업무지구·용산공원·한남뉴타운을 잇는 ‘트라이앵글 입지’로 주목받고 있다. 여기에 세계 매출 1위 신세계백화점이 함께 들어서면서, 단지는 새로운 주거 프리미엄을 형성할 것으로 기대된다.입주민은 단지에서 곧장 세계적 명품과 F&B, 문화시설을 이용할 수 있다. 하우스키핑·컨시어지 서비스에 더해 집 앞이 곧 세계 1위 백화점’ 이라는 라이프스타일은 강남·여의도 어디에서도 누릴 수 없는 특권이다. 이는 단순한 편의성을 넘어, 서울 주거문화의 위상을 한층 끌어올린다는 평가를 받고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com