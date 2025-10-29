케이시스는 국내 유일 미세 피치 LED 전광판 생산 경쟁력을 갖추고 있으며, 노바스타는 전 세계 LED 전광판 컨트롤러 점유율 1위를 기록 중인 글로벌 기업으로, LED 디스플레이 컨트롤러, IC칩 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있다. 양사는 이번 협력을 통해 ‘한국형 LED 컨트롤러’를 공동 개발, 조달시장 및 민수시장 확대, 글로벌 공동 프로젝트 추진 등 다각적인 기술 및 사업 협력을 단계적으로 이어갈 예정이다.
케이시스 천병민 대표는 이번 노바스타와의 전략적 파트너십은 단순한 유통 계약이 아닌, 글로벌 기술기업과 공동개발을 진행하는 기술 동반자 관계라는 점에서 큰 의미가 있다”며, “케이시스의 LED 전광판 기술력과 노바스타의 미디어 솔루션 노하우가 결합해 한국형 컨트롤러와 차세대 전광판 기술의 새로운 기준을 만들어 갈 것”이라고 밝혔다.
한편 케이시스는 최근 부산 에코델타시티 일원에 4,800평 규모의 부지 계약을 완료했으며, 350억을 투자해 ‘스마트 LED 제조 클러스터’ 구축 계획을 발표했다.
