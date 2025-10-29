기념사진을 촬영하는 ㈜케이시스 임직원과 노바스타 임직원의 모습

LED 전광판 전문 제조기업 ㈜케이시스(대표 천병민) 글로벌 LED 컨트롤러 기업 노바스타(NOVASTAR)와 전략적 파트너십을 체결했다. 이번 협약은 국내 최초로 체결된 ‘기술 협력 파트너십’으로써 단순한 유통·판매 계약을 넘어 케이시스의 ‘스마트 자동화 공장’ 중심 LED 전광판 제조 기술력과 노바스타의 글로벌 미디어 솔루션을 결합한 기술 중심의 협력이다.케이시스는 국내 유일 미세 피치 LED 전광판 생산 경쟁력을 갖추고 있으며, 노바스타는 전 세계 LED 전광판 컨트롤러 점유율 1위를 기록 중인 글로벌 기업으로, LED 디스플레이 컨트롤러, IC칩 분야에서 독보적인 기술력을 보유하고 있다. 양사는 이번 협력을 통해 ‘한국형 LED 컨트롤러’를 공동 개발, 조달시장 및 민수시장 확대, 글로벌 공동 프로젝트 추진 등 다각적인 기술 및 사업 협력을 단계적으로 이어갈 예정이다.케이시스 천병민 대표는 이번 노바스타와의 전략적 파트너십은 단순한 유통 계약이 아닌, 글로벌 기술기업과 공동개발을 진행하는 기술 동반자 관계라는 점에서 큰 의미가 있다”며, “케이시스의 LED 전광판 기술력과 노바스타의 미디어 솔루션 노하우가 결합해 한국형 컨트롤러와 차세대 전광판 기술의 새로운 기준을 만들어 갈 것”이라고 밝혔다.한편 케이시스는 최근 부산 에코델타시티 일원에 4,800평 규모의 부지 계약을 완료했으며, 350억을 투자해 ‘스마트 LED 제조 클러스터’ 구축 계획을 발표했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com