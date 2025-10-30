샤브올데이, 롯데칠성과 11월 3일 네이버 쇼핑라이브 진행

호텔식 샤브뷔페 브랜드 샤브올데이가 11월 3일 오전 11시, 롯데칠성음료와 컬래버레이션을 통해 라이브 커머스 방송을 진행한다.이번 특별 생방송에서는 네이버 쇼핑라이브 공식 채널에서 펩시, 칠성사이다 등 롯데칠성의 대표 음료와 샤브샤브 메뉴의 최적 페어링 조합을 1시간 소개할 예정이다.이번 방송은 단순한 제품 판매를 넘어, 샤브올데이의 다양한 메뉴와 롯데칠성의 탄산·티음료를 함께 즐기는 새로운 외식 스타일을 제안한다. 펩시의 청량함과 칠성사이다의 산뜻함이 고기와 채소 육수의 풍미를 더욱 돋보이게 한다는 점에 주목해 메뉴별 음료 페어링 노하우가 현장에서 실시간으로 공개된다.생방송 시청자를 위한 특별 혜택도 마련됐다. 방송 중 실시간 참여자에게는 샤브올데이 모바일 상품권을 비롯해 다이슨 공기청정기, 롯데칠성 한정 패키지 음료세트 등 경품이 추첨을 통해 제공된다. 모든 경품은 라이브 방송 시청자에게만 제공되는 혜택으로, 방송 종료 후 제공되는 다시보기 영상에서는 참여할 수 없다.샤브올데이는 이번 라이브 방송을 통해 고객과의 실시간 소통을 강화하고, 브랜드 경험을 온라인으로 확장하는 계기를 마련한다는 계획이다. 최근 샤브올데이는 포켓몬 굿즈 이벤트, 토마토 육수 네이밍 공모전 등 MZ세대의 참여를 유도하는 마케팅을 연이어 선보이며 높은 브랜드 화제성을 이어가고 있다.샤브올데이 관계자는 “이번 라이브 방송은 샤브뷔페와 음료의 새로운 조합을 제시하는 흥미로운 시도이자, 고객과 실시간으로 소통하며 샤브올데이만의 즐거움을 공유하기 위한 자리”라며 “방송을 통해 특별한 혜택과 새로운 맛의 경험을 동시에 만나보시길 바란다”고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com