조국 조국혁신당 비상대책위원장이 15일 서울 여의도 국회에서 열린 첫 비상대책위원회의에서 공개 회의 후 취재진 질문에 답하고 있다. 2025.9.15/뉴스1

조국 조국혁신당 비상대책위원장은 이태원 참사 3주기를 추모하면서 지난 정권인 윤석열 정권의 책임을 거론했다.29일 조 위원장의 SNS 게시물에 따르면 그는 “다시 10월 29일, 세 번째 가을, 세 번째 추모의 날”이라며 “여전히 우리는 슬픔의 골목에 서 있고 이태원 참사는 결코 일어나서는 안 될 비극이었다”고 되짚었다.이어 “그날 밤, ‘대한민국’은 없었고 ‘국가의 실패’로 159명의 소중한 생명이 쓰러졌다”며 “윤석열 정권은 이태원 참사를 지우려 했지만 정부 합동 감사 결과는 이태원 참사의 원인과 책임을 정확하게 기록했다”고 밝혔다.그는 “참사 당일, 경찰은 대통령실 주변을 경비하느라 이태원 현장에는 단 한 명의 경비 인력을 배치하지 않은 사실이 드러났다”며 “이 결정의 책임을 반드시 물어야 한다”고 주장했다.또 “대통령 윤석열과 국민의힘은 추모대회에 참석하지 않았다”며 “희생자와 유가족에게 혐오와 차별의 공격이 가해짐에도 윤석열 정권은 방치했다”고 지적했다.조 위원장은 “이태원 참사는 끝나지 않았으며 이재명 정부와 국회가 모든 책임을 다해서 대한민국이 정상화됐다는 것을 유가족과 국민들에게 분명하게 보여드려야 한다”며 “무엇보다 국가가 늘 곁에 있다는 것을 체감할 수 있도록 노력해야 한다”고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com