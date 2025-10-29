프랑스 파리의 대형마트 탕프레르(위)와 네덜란드 암스테르담의 아시안 마트 어메이징오리엔탈(아래)에서 현지인들이 한국 라면과 소주를 고르고 있다. 하헌형 기자

라면과 김밥, 김치 등 K푸드가 해외에서 선풍적인 인기를 끌고 있다고 널리 알려진 가운데 정작 한국 농식품 전체 무역적자는 284조 원에 달한다는 아이러니한 결과가 나왔다.29일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 국민의힘 정희용 의원이 농림축산식품부로부터 제출받은 자료에 따르면 2016년부터 2025년 8월까지 농식품(가공 포함) 무역 적자는 총 1975억3000만 달러(약 284조3800억원)로 집계됐다.국가별로는 미국과의 무역 적자가 가장 컸다. 대미 농식품 적자는 526억3000만 달러(약 75조7700억원)로 집계됐으며 이어 호주(32조원), 중국(28조원), 브라질(22조원), 인도네시아(15조원) 순이었다.특히 미국과의 거래에서는 관세 여파로 수출이 눈에 띄게 줄었다. 2025년 7월 대미 농식품 수출액은 1억3900만달러로 지난해 같은 기간보다 6.7% 감소했고 8월에도 4.4% 줄며 26개월 만에 감소세로 돌아섰다.정희용 의원은 “K-푸드 수출 사상 최대라는 자화자찬보다, 누적된 무역 적자에 대한 경각심이 필요하다”며 “특히 미국의 관세 여파로 수출이 감소하는 상황에서는 수출 바우처 지원과 물류 부담 완화 등 실질적인 지원 대책이 시급하다”고 강조했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com