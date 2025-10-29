올해 결혼·출산 동반 상승… 30대 후반 엄마 늘었다

29일 국가데이터처(옛 통계청)가 발표한 '8월 인구동향'에 따르면, 올해 1~8월 누적 혼인 건수는 1만 9,449건으로 전년 동기보다 11% 늘었다. 8월 기준으로는 2017년(2만 68건) 이후 8년 만에 가장 많은 수준이다. 혼인 건수는 지난해 4월 이후 17개월째 꾸준히 증가하고 있다.
지역별로는 서울(3,685건)과 경기(6,578건), 인천(1,133건), 부산(1,023건) 등 12개 시도에서 혼인 건수가 증가했다. 감소한 지역은 충북, 충남 등 5개 지역에 그쳤다.
반면 이혼은 줄었다. 8월 이혼 건수는 7,196건으로 전년 동월 대비 420건(-5.5%) 감소했다. 올해 들어 8개월 연속 줄었으며, 8월 기준으로는 2008년(6,364건) 이후 17년 만에 최저치다.
출생아 수도 늘었다. 올해 1∼8월 누계 출생아 수는 16만 8,671명으로, 지난해 같은 기간보다 1만 708명(6.8%) 증가했다. 같은 기간 출생아 수가 늘어난 것은 2015년(1.3%) 이후 10년 만이며, 증가율로는 2007년(8.2%) 이후 최고치다.
지난 8월 한 달 출생아 수는 2만 867명으로, 전년보다 764명(3.8%) 늘었다. 지난해 7월 이후 14개월 연속 증가세를 유지하고 있다. 서울(3,691명), 부산(1,133명), 경기(6,340명) 등 12개 시도에서 출생아가 늘었으며, 감소한 곳은 대전, 세종 등 5곳뿐이다.
합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.77명으로, 지난해보다 0.02명 올랐다.
연령별로는 30대 후반 여성의 출산이 크게 증가했다. 가임 여성 1,000명당 출생아 수를 뜻하는 출산율은 35~39세에서 50.9명으로 4.9명 늘었다. 반면 30~34세는 69.9명으로 0.3명 감소했다. 25~29세(20.1명)와 40세 이상(4.1명)은 변화가 없었고, 24세 이하는 2.1명으로 소폭 줄었다.
출산 순위별로는 첫째아 비중이 62.9%로 2.0%P 상승했다. 반면 둘째아(31.0%)와 셋째 이상(6.0%) 비중은 각각 0.9%P, 1.1%P 하락했다.
