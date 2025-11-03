아소비, 창립 15주년 맞이 가맹 프로모션 진행

아소비교육이 창립 15주년을 맞아 11, 12월 두 달간 특별 가맹 프로모션을 진행한다고 3일 밝혔다.아소비는 2025 한국브랜드선호도 유아·초등 저학년 교육 부문 1위를 차지한 브랜드로, 유치~초2를 대상으로 종이책과 연필을 사용하며 스스로 생각하는 힘을 길러주는 것이 특징이다.‘창립 15주년 맞이 특별 가맹 프로모션’은 25년 11월 1일부터 12월 31일까지 진행된다. 해당 기간 내 계약한 창업자에게 혜택이 적용되며, 프로모션 혜택으로는 공부방/학원 창업에 필요한 최대 80만 원 상당의 필수 운영 물품이 제공된다.기간 내 추가 이벤트도 진행돼, 가맹 상담 신청만 해도 추첨을 통해 백화점 상품권 1만 원권이 제공된다.해당 프로모션으로 본사 차원의 공격적인 마케팅을 진행하는 동시에 신규 가맹 원장이 정기적인 교육을 통해 교육 전문가로서 성장할 수 있도록 적극 지원할 예정이다.아소비교육 마케팅사업부 장선영 부장은 “아소비는 배타적인 영업 지역권 보장을 기본으로 한다”며, “유치~초2 공부방 또는 학원 창업에 관심 있는 예비 창업자분들의 많은 관심 부탁드린다”고 전했다.한편, 아소비교육이 3월 새롭게 론칭한 초등 3~6학년 브랜드 ‘큐미르’도 동일 기간 가맹 프로모션을 진행하고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com