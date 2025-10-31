권오갑 HD현대 명예회장. 사진=HD현대

‘샐러리맨 신화’의 주인공 권오갑 HD현대 명예회장이 최근 장모상을 조용히 치른 사실이 뒤늦게 알려졌다. 그날은 HD현대중공업과 HD현대미포의 합병 발표가 있었던 시점이었다.그는 상을 당한 뒤에도 주변에 알리지 않고 평소처럼 업무 일정을 이어갔다. 그는 빈소를 가족 중심으로 마련하고 장례 기간에도 일부 업무 보고를 계속 받았다고 전해졌다. 장례식장이 현대가와 연고가 있는 서울아산병원도 아니어서 회사 관계자들조차 장례 사실을 알지 못했다고 한다.권 명예회장이 조용히 가족사를 치른 것은 이번이 처음이 아니다. 2012년 모친상, 2016년 장인상, 2021년 외동딸 결혼식 때도 모두 외부에 알리지 않았다. 당시에도 그는 예정된 일정을 소화했고 발인 후에야 간단히 사실을 언급했다. “부모님을 조용히 보내드리는 게 도리라 생각했다”는 것이 그의 설명이었다.이처럼 공사(公私)를 엄격히 구분하는 그의 태도는 HD현대 내부에서도 잘 알려져 있다. 그는 자신 일에는 말을 아끼지만 직원 경조사만큼은 가족 일처럼 챙겼다.결혼하는 사원에게는 대표이사 전용차를 보내주고 사옥 내 대형 홀을 무료로 빌려줬다. 경비원과 청소원, 외국인 근로자와도 식사하며 “회사는 사람으로 완성된다”는 사람 중심 경영철학을 보여줬다.지난 10월 17일 HD현대는 정기선 수석부회장을 회장으로, 이상균 HD현대중공업 사장과 조영철 HD현대사이트솔루션 사장을 부회장으로 승진시키는 인사를 단행했다. 권 회장은 명예회장으로 추대됐다. 일선에서는 물러난 셈이다. 하지만 오너 일가가 아닌 전문경영인이 그룹 명예회장에 오른 것은 재계에서도 보기 드문 일이다.HD현대는 창사 37년 만에 3세 정기선 회장을 중심으로 한 오너경영체제로 복귀했다. 권 명예회장은 HD현대가 ‘현대조선중공업’에서 ‘현대중공업’이라는 이름으로 출범한 1978년 첫해에 입사했다. 말단 사원으로 시작해 2010년 현대오일뱅크 사장, 2014년 현대중공업 대표이사, 2020년 그룹 회장에 올랐다.47년간 영업, 구매, 수출입, 경영지원, 홍보, 법무 등 그룹 핵심 사업을 두루 거친 보기 드문 내부 성장형 리더다. 현대오일뱅크를 흑자로 전환시키고 2014년 위기에 빠진 현대중공업을 2년 만에 정상화했다. 강도 높은 구조조정과 투명한 지배구조 구축, 젊은 리더 발탁으로 ‘현대의 부활’을 이끌었다.그의 경영철학은 ‘사람’과 ‘현장 중심’으로 요약된다. 현장을 중시하는 태도는 창업주 정주영 명예회장의 정신과 맞닿아 있다. 권 명예회장은 ‘현대정신’을 단순한 구호가 아닌 경영 원칙으로 실천해 왔다. 임직원에게는 “일은 숫자가 아니라 신뢰로 완성된다”는 말을 자주 했다.그는 재계에서 ‘덕장형 리더’로 평가받는다. 냉정한 결단력과 함께 구성원을 설득하며 끌어가는 통합 역량 때문이다. 2017년 이후 현대중공업 노사가 7년 연속 무파업을 이어온 배경에도 그의 신뢰 기반 리더십이 있었다는 평가다.그는 2018년 지주사 전환을 이끌어 HD현대 체제를 완성했고 조선·에너지·기계로 이어지는 3대 핵심축을 정비했다. 2022년 그룹명을 ‘현대중공업그룹’에서 ‘HD현대’로 바꾸며 기술 중심의 새로운 50년을 열었다.지난해 5월에는 모교인 한국외국어대에서 명예 경영학 박사 학위를 받았다. 당시 단상에 오른 권 회장은 이렇게 말했다. “내 좌우명은 정직과 성실이다. 언행일치를 가장 중요한 덕목으로 생각하고 반드시 실천해 왔다. 매사를 항상 다른 사람의 입장에서 판단하려고 노력했다. 내 것을 최소 10% 이상 내놓는다는 마음으로 언제나 약한 사람들 편에 서려고 애썼다. 이 모든 것을 망설임 없이 실천할 수 있었던 것은 공사 구분을 철저히 한다는 확고한 믿음 때문이었다. 말보다 행동이 훨씬 어렵다는 것도 그 과정에서 알게 되었다.”오너가 아닌 전문경영인으로 그룹을 대표하고 명예회장으로까지 추대된 인물은 재계에서도 손에 꼽힌다. 그의 퇴장은 조용했으나 발자취는 선명했다.위기마다 회사를 다시 세웠고 공사를 엄격히 구분하며 사람 중심의 조직문화를 일궜다. 그것이 권 명예회장이 남긴 ‘현대정신’의 실체였다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com