"미국 계약갱신권 일반적"이라던 이상경, 사실일까[아기곰의 부동산 산책]

임대인 법인일 때만 계약 갱신 가능

임대료 상승 제한하는 대신 세제 혜택

이상경 전 국토부 제1차관이 한 유튜브에 출연해서 한 발언이 문제가 돼 결국 사퇴에까지 이르렀다. “집은 소득을 차곡차곡 모아서 사는 것”이라는 극히 원론적인 발언임에도 불구하고 많은 사람의 분노를 산 것. 그렇게 말하는 본인은 정작 갭투자로 자산을 불리고 있었기 때문이다. 거주는 싼 곳에서 하고 남는 자산으로 전세를 끼고 똘똘한 한 채에 투자하는 것이 바로 ‘갭투자’인데 재테크 책에 사례로 인용될 수 있을 만큼 성공적인 투자(?)를 한 것이다.일반인이 그런 투자를 했다면 투자의 귀재라고 할 수 있겠지만 정작 본인이 주도한 10·15 조치에서 이런 갭투자를 죄악시하고 전면 금지한 것이 사람들의 공분을 산 것이다. 갭투자를 한 고위 공직자가 한두 명이 아님에도 차관직에서 물러나게 할 만큼 여론이 악화한 것은 10·15 조치에 대한 국민들의 반감을 대변한다고 할 수 있다.이런 측면에서 보면 이상경 차관 본인은 ‘여론의 희생양’이 되었다고 아주 억울해할 수도 있을 것이다. 하지만 그간의 발언을 들어보면 언젠가는 사고(?)를 칠 소지가 다분해 보였다.계약갱신청구권에 대한 의견을 피력하는 동안 “국민들이 계약갱신권에 대한 이해가 잘못됐다”라는 표현을 쓴 것이다. 국민을 계몽의 대상으로 보는 태도도 문제지만 정확하지 않은 정보를 마치 진실인 것처럼 호도하는 것이 더 큰 문제였다.그의 주장에 따르면 자본주의가 극도로 발달한 미국에서조차 계약갱신권은 일반적이고 심지어는 임차인이 원하면 영구히 살 수도 있다고 한다. 이 말이 맞는 것일까?미국에서 20년 이상 거주하면서 임대로도 살아보았고 본인 소유 주택을 임대해 본 필자의 입장에서 보면 이상경 전 차관의 주장 하나하나는 100% 틀렸다고 할 수는 없다. 하지만 전체 그림으로 보면 앞뒤가 맞지 않는 틀린 주장이라고 할 수 있다.미국은 50개 주로 이루어진 나라이기 때문에 주마다 법률이 매우 다르다. 국방과 외교만 연방에서 담당하지 나머지는 50개의 독립국이 존재한다고 볼 수도 있다.예를 들어 뉴욕에서 운전면허를 딴 사람이 캘리포니아에 놀러 가서 운전을 하는 것은 불법이 아니다. 우리나라 사람도 미국에 가서 렌터카로 운전하는 것과 같다. 하지만 뉴욕에 살던 사람이 캘리포니아로 이사를 와서 뉴욕 운전면허증으로 운전을 하는 것은 불법이다. 캘리포니아에서 살기 위해서는 운전면허를 새로 따야 한다. 우리나라는 서울에서 딴 운전면허로 부산에서도 거주하면서 운전할 수 있다. 이처럼 미국에서의 주(state)의 개념은 우리나라에서의 광역자치단체와는 전혀 다른 개념이다.이 말은 중부 지역의 아주 작은 소도시에서 이상경 차관이 말한 경우가 있을 수 있어도 대부분의 지역에서는 일반적이 아니라는 뜻이다.미국에서 계약갱신권은 임대인이 누구냐에 따라 다르다. 임대인이 기업이라면 계약갱신권이 적용되는 사례가 많다. 임차인(세입자)의 귀책 사유만 아니면 그 집에서 계속 살아도 문제는 없다. 귀책 사유란 월세를 제때 내지 않거나 다른 이웃에 피해를 주는 등 커뮤니티 규약 사항에 위반되는 경우이다.이 경우 통상 연간 2% 정도인 물가상승률 정도 임대료만 인상된다. 미국은 임대 기간이 1년이기 때문에 물가가 급등하지 않는 이상 1년에 2% 정도만 임대료를 올려주면 된다고 하겠다. 인상 한도가 2년간 5%인 우리나라보다 낮은 수준이니 미국이 세입자에게 더 유리하다고 할 수도 있다.하지만 이는 임대인이 기업일 경우에만 해당한다. 임대인이 개인일 경우는 이러한 제약이 없다. 1년 계약이 끝나고 임대인이 나가라고 하면 세입자는 그냥 나가야 한다. 개인 간의 계약이기 때문에 정부에서 개입할 수도 없고 개입하지도 않는다.그런데 미국 기업들도 자선사업가는 아닌데 이런 규제를 왜 감내하는 것일까? 몇 가지 이유가 있다.첫째, 연간 임대료 상승 제한을 받아들이는 대신 정부 보조금이나 세제 혜택을 받기 때문이다. 연방정부에서 주는 혜택도 있고 주정부에서 주는 혜택도 있다. 기업 입장에서는 세입자에게서 수입을 거두거나 정부에서 수입을 거두거나 마찬가지이기 때문에 세입자에게 임대료 인상폭을 적게 해도 손해는 아니다.둘째, 우리나라와는 달리 미국에는 전세라는 제도가 없다. 월세가 꾸준히 들어오고 그 월세 수준이 우리나라에서 상상하지 못할 정도로 높은 수준이기 때문에 기업 입장에서는 그 자체가 비즈니스다. 월세를 계속 내는 고객이 나가지 않고 계속 살면서 월세를 내겠다는데 마다할 이유는 없다.셋째, 우리나라와 같이 시세차익을 노리기 어렵다. 기업은 집을 팔 수 없기 때문이다. 법으로 주택 매도를 금지한다는 뜻이 아니라 사업 구조상 현실적으로 집을 파는 것은 불가능하기 때문이다.우리나라에서 래미안 아파트라고 하면 삼성물산에서 지은 아파트라는 것을 의미한다. 소유권은 수많은 개인이다. 그런데 만약 미국에 ‘안 미래’ 아파트가 있다고 하면 그것은 ‘안 미래’라는 한 개 기업이 소유한 아파트 단지를 말한다. 다시 말해 아파트 단지 내의 한두 채를 기업이 소유하는 것이 아니라 그 아파트 자체를 건설하고 통째로 소유하는 것이 바로 기업형 임대사업이다. 결국 이 사업 자체를 다른 기업에서 넘기지 않고 몇 채만 집을 파는 것은 불가능하다.예를 들어 미국 캘리포니아 어바인(Irvine)에 있는 임대주택의 75%는 어바인컴퍼니(Irvine Company)라는 회사 소유이다. 무려 6만5000채가 넘는 임대주택을 한 개 회사가 소유하고 있어야 한다.결론적으로 미국에서는 임대인이 임대사업을 하는 기업이라면 계약갱신권을 계속 사용할 수 있다. 이는 임대 기업이 세입자의 사정을 봐주기 때문이 아니라 월세만 받아도 충분한 수익이 보장되기 때문이다.이런 배경에서 만들어진 제도를 전세가 주류를 이루는 개인 임대인에게 적용하고 있으니 문제가 되는 것이다. 전 세계에서 개인에게, 그것도 전세에 계약갱신권을 적용하는 나라는 우리나라가 유일하다.우리나라 사람들이 계약갱신청구권에 민감하게 반응하는 이유는 재산권의 행사와 직접적인 관련이 있다. 전세를 끼고 집을 사는 이유는 전세보증금을 받아서 은행에 예치해 놓고 이자를 받고자 함이 아니다. 5억원짜리 집을 사서 3억원에 전세를 주고 나서 전세보증금 3억원을 은행에 넣어두는 것보다 집을 사지 말고 5억원을 은행에 넣어두는 것이 훨씬 수익이 높다.그런데도 전세를 끼고 집을 사는 이유는 집값 상승을 기대하고 상대적으로 적은 돈으로 투자 이익을 얻고자 함인데 집을 팔지 못하게 하면 수익이 나지 않게 되는 것이다. 결국 갭투자의 수익은 임대 수익이나 금융 소득이 아니라 매매 차익이기 때문에 매매가 자유롭지 못하면 수익을 기대할 수 없다.그런데 계약갱신청구권이 행사되면 4년간 그 집을 팔기가 어렵다. 전세가 들어 있는 집은 (실거주를 원하는) 실수요자에게 팔기 어렵기 때문이다. 거기에다 토지거래허가제까지 적용되는 지역이라면 전세를 끼고 집을 사려는 투자자에게도 집을 팔 수 없게 된다.결국 국민들이 민감하게 반응하는 이유는 ‘재산권 행사’에 있다. 그런데 재산권 행사와 전혀 관계가 없는 미국의 사례를 가지고 와서 마치 선진국에서도 일반화된 제도인 양 주장하는 것은 논지의 초점을 모르는 것이라 하겠다.만약 세입자 보호에 방점을 둔다면 우리나라도 미국과 같이 기업형 임대사업을 활성화하면 된다. 기업에 세제 혜택을 주고 그 혜택을 받은 임대기업에는 세입자 보호책임을 더 부과하는 것이다.그런 아이디어가 박근혜 대통령 때 시행되었던 뉴스테이(New Stay) 제도이다. 하지만 문재인 정권이 들어서자마자 기업에 과도한 혜택을 준다는 이유로 뉴스테이 제도는 폐지되고 말았다. 아이러니라 하겠다.아기곰 (‘재테크 불변의 법칙’ 저자)