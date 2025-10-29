도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석. 사진=AFP·연합뉴스

중국이 시진핑 국가주석과 도널드 트럼프 미국 대통령의 '부산 정상회담' 개최를 29일 공식 발표했다.중국 외교부는 이날 "중미 양국 상의를 거쳐 시진핑 국가주석이 30일 한국 부산에서 트럼프 미국 대통령과 회담을 연다"며 "중미 관계와 양국 공동의 관심사에 관해 의견을 교환할 것"이라고 밝혔다.이번 미중 정상회담은 당사자인 트럼프 대통령이나 장소를 제공하는 한국 정부에 의해 이미 발표됐다. 중국은 통상 자국 정상의 일정을 일찍 공개하지 않고, 당일이 임박했을 때나 일정 이후에 공식화한다.궈자쿤 외교부 대변인은 정례 브리핑에서 "정상 외교는 중미 관계에서 대체 불가능한 전략적 인도 역할을 한다"며 "이번 회담에서 양국 정상은 중미 관계에 관련된 전략적·장기적 문제와 공동의 관심사인 중대 문제에 관해 심도 있게 소통할 예정"이라고 말했다.궈 대변인은 "우리는 미국과 함께 노력해 이번 회담이 긍정적 성과를 거두고, 미중 관계의 안정적 발전에 새로운 길잡이를 하며, 새로운 동력을 불어넣도록 추동할 용의가 있다"고 덧붙였다.미국과 중국이 부산에서 열릴 양자 정상회담을 계기로 '무역전쟁' 확전 자제에 뜻을 모을 가능성이 커진 가운데, 미국의 대중국 관세 10%포인트(P) 인하와, 중국의 미국산 대두(콩) 수입 재개에 양측이 합의할 수 있다는 전망이 나온다.월스트리트저널이 지난 28일(현지 시간) 미중 협상에 정통한 인사들을 취재해 보도한 양측간 협상안에 따르면 미국은 중국이 합성마약의 일종인 펜타닐 원료 밀수출 단속을 강화한다면 펜타닐 밀수 단속 협조 부족을 이유로 중국에 부과한 20%의 관세를 10%로 낮춘다는 구상을 하고 있다.결국 WSJ 보도에 따르면 미국의 대중국 관세율 10%P 인하와, 중국의 미국산 대두 수입 재개를 서로 맞바꾸는 방안이 논의되고 있는 형국이다.트럼프 대통령은 29일 일본 도쿄 하네다공항에서 한국 부산의 김해국제공항으로 향하는 에어포스원(미 대통령 전용기)에서 '내일(30일) 시진핑 중국 국가주석과의 정상회담서 펜타닐과 연계한 관세를 낮출 계획인가'라는 질문에 "그들이 펜타닐 문제 해결에 우리에게 협조하기로 했기 때문에 낮출 수 있을 것으로 기대한다"라고 했다.WSJ은 또 양국이 상대국에 서로 부과하고 있는 선박 입항 수수료를 인하하는 방안도 미중합의에 포함될 것으로 예상된다고 전했다. 아울러 중국 측은 미국이 대중국 소프트웨어 수출 관련 통제를 포함해 중국에 타격을 주는 조치들을 동결하길 기대하고 있는 것으로 알려졌다.WSJ은 다만 미중간 협상 내용은 바뀔 수 있기 때문에 이 같은 양국의 합의가 확정된 것은 아니라고 덧붙였다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com