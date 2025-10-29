[속보] 대미투자 3500억弗 중 현금투자 2000억弗…年 상한 200억弗

홈 한경BUSINESS [속보] 대미투자 3500억弗 중 현금투자 2000억弗…年 상한 200억弗 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202510291084b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2025.10.29 19:35 수정2025.10.29 19:36 이홍표 기자 이홍표 기자 hawlling@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보] "자동차·부품 관세 15%" 현대차·기아, 애프터마켓서 10%대 '급등' [속보] 대통령실 "연간 200억불, 우리 외환시장 감내 가능 범위" 트럼프-시진핑 부산서 '세기의 담판'…희토류·대두·펜타닐 관세 협상 테이블로 11년만에 韓 찾는 시진핑, 이재용·최태원·정의선·구광모·김동관 만난다 [속보] 트럼프 "한국과 무역 합의 타결···오늘 많은 것들 결정"