NH투자증권, “IB 고위 임원 미공개정보 의혹…조사 적극 협조, 적절한 후속 조치 취하겠다”

NH투자증권은 투자은행(IB) 담당 고위 임원이 상장사 공개매수 미공개정보 이용 의혹으로 합동대응단의 조사를 받고 있는 것에 대해 “이번 사안의 중대성을 엄중히 인식하고 있다”고 29일 밝혔다.NH투자증권 측은 “CEO는 해외 출장 중인 해당 임직원에게 즉시 복귀를 명하고, 적극적으로 조사에 임해 사실관계를 소명하라고 지시했다”며 “사실관계를 면밀히 규명하는 데 적극 협조하고, 조사 결과에 따라 적절한 후속 조치를 취할 방침”이라고 덧붙였다.앞서 금융위원회·금융감독원·한국거래소로 구성된 주가조작 근절 합동대응단은 전날 이 회사 IB 담당 고위 임원이 상장사 공개매수 관련 미공개정보를 이용한 혐의와 관련해 서울 여의도 NH투자증권 본사를 압수수색했다.해당 임원은 상장사 공개매수를 주관하는 등 IB 업무를 총괄하는 과정에서 취득한 미공개 정보를 이용해 수년간 수십억 원대 부당이득을 챙긴 혐의를 받는 것으로 알려졌다. 합동대응단은 일반 투자자보다 높은 도덕성과 내부통제가 요구되는 금융회사 고위 임원이 불공정거래에 가담한 점을 중대하게 보고 있는 것으로 전해졌다.이번 사건은 이재명 대통령이 강조한 ‘불공정거래 척결’ 기조에 따라 출범한 합동대응단의 2호 사건이다. 앞서 합동대응단은 종합병원장, 대형학원 운영자, 유명 사모펀드 전직 임원, 금융회사 지점장 등이 1천억 원대 자금을 동원해 주가를 조작한 ‘1호 사건’을 적발한 바 있다.정채희 기자 poof34@hankyung.com