최근 베이커리 브랜드 ‘런던베이글뮤지엄’에서 일하던 20대 직원이 주 80시간에 가까운 노동으로 과로사 의혹이 일파만파로 번지는 가운데 최근 5년간 과로 등에 따른 뇌심혈관계 질환 산업재해로 목숨을 잃은 노동자가 1000명 이상인 것으로 파악됐다.29일 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 더불어민주당 이학영 의원이 근로복지공단으로부터 받은 자료에 따르면 최근 5년 동안 뇌심혈관계 질환 산재사망 승인은 총 1059건으로 집계됐다.뇌출혈, 뇌경색, 심근경색 등 뇌심혈관계 질환으로 인한 사망 중 산재사망 승인을 받은 경우 주로 과로사가 원인으로 지목된다.장시간 근로와 정신적 스트레스, 육체적 강도 높은 업무 등으로 뇌혈관이나 심장혈관이 막혀 사망하는 사례가 많기 때문이다.연도별로 보면 뇌심혈관계 질환 산재사망은 2021년 289건, 2022년 222건, 2023년 186건, 작년 214건으롤 조사됐다. 올해는 8월까지 148명의 산재사망이 승인됐다.작년 뇌심혈관계 질환으로 숨을 거둔 노동자 A씨는 발병 일주일 전에 주 85.2시간 일한 것으로 조사됐다. 그 이전 3개월 동안은 주 86.4시간씩 근로했다.또 다른 노동자 B씨는 뇌심혈관계 질환으로 쓰러지기 일주일 전에 주 80.8시간을 일하며 장시간 노동에 시달렸고 그에 앞선 세 달간은 주 79.4시간씩 일했다.이학영 의원은 “주 52시간제가 도입됐음에도 높은 노동 강도와 과도한 야간 근로가 여전해 과로사가 지속되고 있다”며 “과로사가 의심되는 사업장에 대해 철저한 근로감독을 통해 장시간 노동으로 인한 비극적 희생을 막아야 한다”고 지적했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com