BNK부산은행이 수천 건의 신용대출에서 규정보다 높은 가산금리를 적용해온 사실이 금융감독원 점검에서 드러났다.29일 금융권에 따르면 부산은행은 공무원과 직장인 대상 일부 신용대출의 가산금리를 약 0.5%∼1%포인트 높게 책정해왔다.문제는 대출 연장 시 고객이 보유한 제 2금융권 대출 건수를 기준으로 가산 금리를 매기는 과정에서 예외로 분류돼야 할 대출까지 포함시켰다는 점이다.가산금리 산정에서 제외돼야 할 항목은 ▲캐피탈·카드사 자동차 할부금융 ▲학자금대출 ▲주택담보대출 ▲전제자금대출 ▲금융기관 임직원 대출 등이다.그러나 부산은행은 이들 대출까지 비은행권 대출로 간주해 가산 금리를 부과했다.금감원은 고객 민원으로 해당 사례를 확인한 뒤 유사한 위반 사례를 대거 적발했다. 이후 부산은행은 감독 당국 권고에 따라 초과로 받은 이자와 그로 인한 이자 수익을 지난달 전액 환급했다.환급 대상은 수천 건으로 총 규모는 수억 원에 달하며 건당 환급액은 수천 원에서 수십 만 원 수준으로 알려졌다.부산은행 관계자는 “모든 고객 대상으로 전수조사를 실시해 이자금을 환급했으며 2금융권 가산금리 적용 기준을 더 명확히 해 금융소비자 중심의 제도 보완 조치를 했다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com