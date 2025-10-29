“겨울만 되면 자꾸만 찾게 되네!” 쌀쌀한 바람 불어오자...젝시믹스 아우터 매출 늘었다

10월 19일~25일, 젝시믹스 女 패딩 판매 전년 동기 대비 130% 증가

‘RX 우먼즈 라이트 패딩 베스트’ 등, 야외 러닝 대비한 RX 아우터 수요 확대

간절기 추위 대비 활용도 높은 쉐르파 라인 찾는 소비자도 늘어

글로벌 애슬레저 전문 기업 젝시믹스(대표 이수연)는 가을에서 겨울로 넘어가는 간절기 추위가 시작되면서 아우터 판매량이 크게 증가했다고 29일 밝혔다.지난 10월 19일부터 25일까지 젝시믹스 여성 패딩 판매는 지난해 같은 기간 보다 130% 증가한 것으로 나타났다.특히 겨울철 야외 러닝을 준비하는 소비자가 늘면서 러닝 아우터에 대한 수요가 두드러졌다.대표적으로 신슐레이트 충전재를 적용한 ‘RX 우먼즈 라이트 패딩 베스트’ 판매량은 전년 대비 120% 증가했다.경량성과 보온성을 모두 갖춘 제품으로, 추위 걱정 없이 안정적인 체온 유지가 가능해 많은 구매가 이어진 것으로 분석된다.이외에도 최근 출시된 ‘RX 테크니컬 튜브 다운 자켓’, ‘RX 하이브리드 경량 패딩 자켓’ 등 러닝에 최적화된 디자인과 따뜻한 착용감을 갖춘 기능성 제품 역시 주목받으며 거래량이 확대되고 있다.활용도가 높은 ‘쉐르파 코지 롱 자켓’, ‘쉐르파 하이넥 점퍼’ 등 쉐르파 라인 매출 역시 30% 가량 신장되며 매출 상승을 견인했다.두께감 있는 보아 플리스 원단과 하이 넥 디자인으로 찬 바람이 부는 날에도 따뜻하게 착용할 수 있어 꾸준한 재구매가 이어지고 있다.젝시믹스 관계자는 “날씨가 갑자기 쌀쌀해지면서 패딩·점퍼를 비롯해 플리스 등 따뜻한 아우터를 찾는 소비자가 늘고 있다.”며 “운동뿐만 아니라 일상생활에서도 스타일리시하게 활용하기 좋은 젝시믹스 아우터와 함께 따뜻한 겨울 시즌을 준비하시길 바란다.”고 말했다.한편, 젝시믹스는 오는 12얼 1일까지 ‘젝시믹스 블랙프라이데이’를 진행한다.최대 80% 할인 혜택을 비롯해 매일 오후 2시 인기 제품을 특별가에 한정 판매하는 ‘타임딜’, 글로벌 오픈형 이어폰 브랜드 샥즈(SHOKZ) 제품을 비롯한 다양한 경품을 증정하는 ‘럭키룰렛’ 등 풍성한 할인 혜택을 만나볼 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com