지하철 무임승차제 붕괴 직전...노사·국회“정부가 결자해지해야”

28일 전국 6개 도시철도와 국회의원 4인 공동 기자회견..무임 손실 국비 보전 촉구
6개 기관 무임 손실액 당기순손실의 58% 차지, 누적 결손금 29조 원에 달해
지난 20년간 제도 지속하기 위한 관련 법 개정안 수차례 발의됐으나 번번이 폐기
백호 사장 “도시철도법 등 개정안 계류 중..국민동의 청원에 적극적 관심과 지지 당부”
1980년 대통령 지시로 도입된 무임수송제도는「노인복지법」,「장애인복지법」,「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」등 국가 법령에 근거해 시행되고 있으나, 그 비용은 운영기관과 지자체에 전가되고 있는 실정이다. 이에 따라 도시철도 운영기관의 재정 상황은 심각하게 악화하고 있다. 지난해 도시철도 무임 수송 손실액은 당기순손실의 58%인 7,228억 원으로, 누적 결손금은 29조 원에 이른다. 2025년 기준 한국의 고령화율은 20.3%로, 세계에서 가장 빠른 속도로 고령화가 진행되고 있어 향후 운영기관의 부담은 가중될 전망이다.
지난 2004년 17대 국회부터 20년간 제도 개선을 위한 관련 법 개정안이 수차례 발의됐으나, 번번이 국회 문턱을 넘지 못했다. 22대 국회에서는 도시철도법 개정안(정준호 더불어민주당 의원 등 14인), 노인복지법·장애인복지법 개정안(이헌승 국민의힘 의원 등 12인) 등 4건이 발의돼 현재 국회에 계류 중이다.
이번 기자회견은 국민에게 이 같은 현황을 직접 알리고 적극적인 협조를 구하기 위해 마련됐다. 참석자들은 ▲국회에 계류 중인 도시철도법 등 개정으로 국비 지원 현실화 ▲코레일과 동등한 수준의 즉각적인 예산 지원 방안 마련 등 무임수송제도 개선의 구체적 안을 제시했다. 코레일은 2017～2023년까지 7년간 무임손실 발생액의 80%인 1조 2,000억여 원을 정부로부터 국비로 보전받았다. 박홍근 의원은 “이동권은 인간다운 생활을 가능케 하는 기본 조건으로서, 무임수송제도는 오늘의 대한민국을 세우고 헌신해 오신 어르신들께 드리는 최소한의 존중이자 세대 간 연대를 지켜내기 위한 사회적 약속이다. 비용의 관점에서만 보지 말고 도시철도의 안정적 운영과 세대 간 화합을 도모할 수 있도록 합리적 해법을 모색해야 한다.”라고 강조했다.
전국 도시철도 운영기관 노사대표자협의회는 무임수송제도 관련 법안 개정에 힘을 싣기 위해 국회 국민동의 청원을 추진한다. 10월 중 청원 절차를 진행한 후 11월까지 5만 명 이상의 동의를 얻는 데 총력을 기울일 계획이다.
앞서, 노사대표자협의회는 무임손실 국비 보전 법제화를 촉구하는 공동건의문을 두 차례 채택하고, 국정위와 국회 등에 전달한 바 있다. 또한, 무임수송제도의 구조적 변화를 모색하는 정책토론회, 전국 동시다발 대시민 캠페인 등을 진행하기도 했다. 전국 6개 도시철도는 포스터, 영상, 안내방송 등 역사와 열차 내 홍보 매체를 통해 국비 보전 법제화의 필요성을 적극 알리고 있다.
백호 서울교통공사 사장은 “정부의 원인행위로 도입된 도시철도 무임수송제도는 지난 40년간 어르신의 이동권을 보장함으로써 여가 활동 촉진, 우울증 감소 등 보건 향상, 관광 활성화 등 사회경제적 편익이 높은 교통복지 정책으로 검증됐다.”라며 “이를 지속 가능하게 하는 도시철도법 등 개정안이 현재 국회에 계류 중인 만큼, 조속히 통과될 수 있도록 국민동의 청원에 적극적 관심과 지지를 당부드린다.”라고 말했다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지