자연 담은 명품 조경 도입… '인하대역 수자인 로이센트' 분양

최근 주택 시장에서 조경 특화는 단순한 녹지 공간을 넘어 입주민의 쾌적한 주거 환경과 건강, 정서 안정에 직결되는 중요한 주거 트렌드로 자리잡았다.조경이 잘 조성된 단지는 미세먼지 저감과 같은 자연 환경 개선 효과는 물론, 맑은 공기와 푸른 경관을 통해 입주민의 건강과 정서적 안정까지 도모한다. 이처럼 조경은 단지의 품격과 주거 만족도를 좌우하는 핵심 요소로 부상하고 있다.이에 주택산업연구원의 ‘2025년 미래 주거트렌드’ 조사에서는 쾌적성이 주거 선택 요인의 33%를 차지해 교통 편리성(24%)이나 생활편의시설(19%)보다 높은 비중을 기록하며 쾌적한 주거 환경과 단지 내 조경에 대한 수요가 갈수록 커지고 있음을 보여줬다.이러한 가운데, 인천에서는 오는 31일 견본주택을 열고 본격적인 분양에 돌입하는 용현학익 2-2블록 인하대역1구역 도시개발사업 ‘인하대역 수자인 로이센트’가 명품 조경을 선보인다고 밝혀 수요자들의 관심을 끌고 있다.‘인하대역 수자인 로이센트’는 ‘자연과 도시의 어울림으로 고급스러움을 그린다’는 ‘그레이스풀 캔버스’ 콘셉트를 바탕으로, 단지 면적의 약 37%에 달하는 약 21,900㎡ 규모의 조경 면적을 확보해 다양한 조경을 도입할 예정이다.먼저 중앙광장에는 주민카페와 어우러진 청량한 수공간과 물놀이터가 조성된다. 또한 단지 초입에 위치한 진입광장은 용학초와 단지를 잇는 열린 광장으로 설계돼 주민들의 교류 공간으로 마련된다.여기에 농구, 풋살 등 다양한 스포츠 활동이 가능한 다목적 운동 공간인 ‘멀티코트’를 구성해 녹음 짙은 자연 속에서 입주민들의 건강한 여가 생활도 지원할 예정이다.식재 계획도 세심하게 챙겼다. 단지 가로에는 왕벚나무와 이팝나무 등이 조화를 이루며 계절마다 아름다운 경관을 선사하고, 테마 공간 내 주제수목으로는 소나무와 팽나무 등 품격 있는 수목을 식재해 시간이 흐를수록 고급스러운 자연 경관을 완성할 예정이다.한편, 인하대역 수자인 로이센트는 인천광역시 미추홀구 용현동 일원에 지하 2층~지상 최고 43층, 전용 84~101㎡, 6개동, 총 1,199세대(일반분양 959세대, 민간임대 240세대)의 대단지로 조성된다.단지는 용현학익지구 내에서도 인하대역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지에 자리하며 인근 송도역에는 인천발 KTX(2026년 예정), 월곶~판교선(2029년 예정)이 지나갈 예정이다. 또한 추진 중인 GTX-B 노선의 청학역(계획)이 개통되면 서울 도심과 수도권 전역과의 연결성이 더욱 강화될 전망이다.입주와 동시에 이미 구축된 생활 인프라도 누릴 수 있다. 인하대역 인근에 형성된 대규모 상권과 대형마트, CGV 등을 도보로 이용할 수 있고, 도담공원, 다솜어린이공원, 용정근린공원 등 쾌적한 공원 시설도 가깝다. 단지 바로 앞에 위치한 인천용학초를 비롯해 용현남초, 용현중, 용현여중, 인항고 등도 도보 통학이 가능해 교육 환경 역시 우수하다.우수한 분양조건도 돋보인다. 특히 평균 분양가는 3.3㎡당 약 1,935만 원으로, 전용 84㎡ 기준 6억 원대로 책정됐다. 또한 인천시는 최근 ‘10.15 부동산 대책’의 규제 대상에서 제외된 지역으로, 청약 및 대출 부담이 적다.인하대역 수자인 로이센트의 상세 분양일정은 31일 견본주택 오픈 후 11월 4일(화) 특별공급을 시작으로, 11월 5일(수) 1순위, 11월 6일(목) 2순위 청약이 진행된다. 11월 12일(수) 당첨자를 발표하며, 정당계약은 11월 24일(월)부터 26일(수)까지 3일간 진행된다.1순위 청약은 청약통장 가입 12개월 이상, 지역별·면적별 예치금을 충족한 만 19세 이상 인천광역시 및 수도권(서울특별시, 경기도) 거주자라면, 보유 주택 수와 관계없이 세대주·세대원·유주택자 모두 신청할 수 있다. 재당첨 제한과 거주의무 기간이 없으며, 전매제한은 1년이다.단지의 견본주택은 사업지와 맞붙은 인천광역시 미추홀구 용현동에 위치하며, 자세한 내용은 전화문의 및 홈페이지 방문을 통해 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com