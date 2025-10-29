㈜명륜당 이종근 대표이사 및 해외사업본부장은 지난 10월 22일 말레이시아 1호점의 성공적인 시장 안착을 축하하며, 현지 매장을 직접 방문해 향후 지역 확장 전략을 점검했다.

숯불갈비 프랜차이즈 ㈜명륜당(명륜진사갈비)이 동남아시아를 중심으로 글로벌 시장 공략을 본격화하며 ‘K-숯불갈비’의 세계화를 가속하고 있다.㈜명륜당은 필리핀 현지 법인을 설립하고, 마스터 프랜차이즈 계약을 통해 총 7개 가맹점과 1개 직영점을 포함한 8개 매장 운영 체제를 10월 구축했다. 필리핀 법인 설립은 단순한 라이선스 계약을 넘어, 본사가 직접 참여해 현지화와 브랜드 관리를 병행하는 해외 진출 모델이라는 점에서 의미가 크다. 지난 16일 필리핀 직영 1호점 오픈식을 개최하며 본격적인 시장 공략에 속도를 내고 있다.태국에서는 마스터 프랜차이즈 계약을 기반으로 6개 매장이 운영 중이며, 7호점과 8호점도 곧 착공에 들어갈 예정이다. 특히, 태국 유통대기업과의 합작회사(JV) 설립 협상을 통해 공격적인 확장을 추진하고 있다. 이번 협상은 단순한 매장 확대를 넘어 지분 구조, 투자 및 이익 배분 등 사업 핵심 조건을 최종 확정하는 단계로, 오는 30일 최종 마무리할 예정이다.말레이시아는 수도 쿠알라룸푸르의 1Mont Kiara몰에 입점한1호점의 성공적인 시장 안착을 기반으로 프리미엄 주거지역을 중심으로 한 고객층 공략 및 매장 확대를 본격화한다는 계획이다.또한, ㈜명륜당은 베트남 Vincom Mall 시리즈 내 4개 매장, 중국 2개점, 라오스 1개점, 그리고 최근 계약이 완료된 인도네시아 1개점까지 포함해, 아시아 7개국에 진출한 상태다.특히 태국에서는 매운맛 소스와 디저트 메뉴를 강화해 젊은 고객층의 호응을 얻고 있으며, 필리핀에서는 가족 단위 외식 문화에 맞춘 ‘대형 매장 구조와 셀프바 시스템’으로 현지 고객의 인기를 끌고 있다.㈜명륜당 관계자는 “K-콘텐츠와 한식에 대한 세계적 관심이 높아진 지금이야말로 K-숯불갈비의 세계화를 본격화할 최적의 시점”이라며 “직영점 중심의 안정적 운영과 현지 파트너와의 협력을 병행해, 한국의 맛과 상생 모델을 세계로 확산하겠다”고 밝혔다.한편, ㈜명륜당은 국내에서도 2017년 용인 1호점 개점 이후 8년 만에 전국 550여 개 매장을 돌파하며 장수 프랜차이즈 브랜드로 성장해 왔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com