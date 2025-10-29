이재용 삼성전자 회장(왼쪽부터), 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 최태원 SK그룹 회장이 지난 8월 미국 워싱턴DC 윌러드호텔에서 열린 ‘한·미 비즈니스 라운드 테이블’ 리셉션에서 대화하고 있다. 연합뉴스

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 한국 국민들을 기쁘게 할 발표가 곧 있을 것이라고 28일(현지 시간) 말했다. 젠슨 황은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 참석 차 한국을 방문할 예정이다.블룸버그통신 등 외신에 따르면 젠슨 황은 이날 워싱턴 월터 E 컨벤션센터에서 개최한 기술 콘퍼런스 ‘GTC 2025’에서 취재진과 만나 ‘삼성전자와 SK하이닉스, 현대, LG 등 한국 기업들과 어떤 협력을 기대하느냐’는 질문에 이같이 답했다.그는 “한국 (산업) 생태계를 보면, 모든 회사가 제 깊은 친구이자 매우 좋은 파트너”라며 “한국을 방문할 때 한국 국민을 정말 기쁘게 해드릴 수 있는 발표가 있을 거라 기대한다”고 강조했다.삼성 또는 현대에 반도체를 공급할 예정이냐는 질문에는 “우리는 삼성, 현대와 다양한 방식으로 협력하고 있다”고만 답했다. 한국의 IT 기업 생태계 관련해선 “한국은 엔비디아와 비디오 게임, PC방, 인터넷 카페, e스포츠를 처음 도입한 국가로 이 모든 것들이 한국에서 완전히 탄생했다. 그래서 저는 정말 기대가 크다”고 했다.한편 젠슨 황은 이달 30일 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 서울에서 만찬 회동을 가질 예정인 것으로 알려졌다. 31일에는 경주로 이동해 최태원 SK그룹 회장과도 만날 것으로 보인다.그가 한국을 찾는 것은 15년 만이다. 방한 하기 전 ‘한국인들을 기쁘게 할 깜짝 발표’를 예고한 만큼 업계에서는 그 내용에 관심을 모으고 있다. 일각에서는 삼성전자와 고대역폭메모리(HBM) 제품 관련 추가 발표가 나올 수 있다는 전망도 나온다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com