디그램·티아브, InterCharm Moscow 2025 참가

㈜미나글로벌은 스킨케어 브랜드 D:GRAM(디그램)과 TIAB(티아브)가 모스크바에서 열린 'InterCharm Moscow 2025'에 참가해 유럽 30여 개국의 바이어와 관계자들로부터 높은 관심과 호평을 받으며 행사를 마쳤다고 밝혔다. InterCharm은 국제적인 규모의 뷰티 산업 박람회로, 전 세계 주요 뷰티 브랜드와 유통 관계자들이 한자리에 모여 최신 뷰티 트렌드와 혁신 기술을 선보이는 글로벌 플랫폼이다.디그램은 이번 전시에서 NMN(Nicotinamide Mononucleotide) 성분을 핵심으로 한 '360 퍼펙트 앰플', 티아브는 식물성 PDRN 성분을 베이스로 한 로즈 PDRN 앰플마스크를 선보이며 현지 바이어들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다.미나글로벌 관계자는 "InterCharm Moscow 2025를 통해 두 브랜드의 가치와 잠재력을 유럽 시장에서 본격적으로 확인할 수 있었다"며 "다수의 해외 바이어와 수출 상담을 진행한 만큼 이번 전시를 계기로 글로벌 유통망을 더욱 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.한편, 미나글로벌은 지난 5월 일본 도쿄에서 열린 'SHEF TOKYO 2025'에 초청되어 일본 인플루언서들과 교류하며 브랜드 인지도를 높인 바 있다. 이번 InterCHARM 전시를 기점으로 미나글로벌은 일본, 대만은 물론 유럽까지 해외시장 진출 행보를 본격화할 계획이다.