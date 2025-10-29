디그램·티아브, InterCharm Moscow 2025 참가

디그램은 이번 전시에서 NMN(Nicotinamide Mononucleotide) 성분을 핵심으로 한 ‘360 퍼펙트 앰플’, 티아브는 식물성 PDRN 성분을 베이스로 한 로즈 PDRN 앰플마스크를 선보이며 현지 바이어들의 뜨거운 반응을 이끌어냈다. 미나글로벌 관계자는 “InterCharm Moscow 2025를 통해 두 브랜드의 가치와 잠재력을 유럽 시장에서 본격적으로 확인할 수 있었다”며 “다수의 해외 바이어와 수출 상담을 진행한 만큼 이번 전시를 계기로 글로벌 유통망을 더욱 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
한편, 미나글로벌은 지난 5월 일본 도쿄에서 열린 ‘SHEF TOKYO 2025’에 초청되어 일본 인플루언서들과 교류하며 브랜드 인지도를 높인 바 있다. 이번 InterCHARM 전시를 기점으로 미나글로벌은 일본, 대만은 물론 유럽까지 해외시장 진출 행보를 본격화할 계획이다.
