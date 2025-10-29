렌탈페이, 결제 수수료 1.8%로 인하... 소상공인 상생캠페인 전개

핀테크 플랫폼 렌탈페이가 소상공인·자영업자를 위한 비즈니스 결제 수수료 인하 캠페인을 시작했다. 이번 캠페인을 통해 렌탈페이는 기존 3.2%였던 비즈니스 결제 수수료를 1.8%로 인하, 업계 최저 수준의 수수료 혜택을 제공한다고 29일 밝혔다. 캠페인은 2026년 1월 31일까지 한시적으로 진행되며, 렌탈페이를 이용해 창업·운영비용을 카드로 결제하는 모든 소상공인과 자영업자에게 적용된다.렌탈페이는 이번 수수료 인하를 ‘상생캠페인’으로 명명하고, 경기침체와 금리 상승으로 어려움을 겪는 자영업자들의 부담을 덜기 위해 추진했다. 렌탈페이 관계자는 “최근 소상공인들의 자금 유동성이 악화되고 있는 상황에서 카드결제 수수료는 결코 가볍지 않은 비용”이라며, “렌탈페이는 수수료 인하를 통해 실질적인 비용 절감 효과를 제공하고, 더 많은 창업자들이 카드결제 서비스를 부담 없이 이용할 수 있도록 하겠다”고 전했다.렌탈페이는 월세, 관리비, 창업비용, 인테리어, 가맹비 등 다양한 고액지출 항목을 카드로 결제할 수 있도록 지원하는 플랫폼으로, 최대 6개월 무이자 할부와 세무처리를 위한 카드전표 발급 등 자영업 맞춤형 결제환경을 제공하고 있다. 특히 임대인·프랜차이즈 본사와의 제휴를 통해 ‘착한임대인 프로그램’, ‘착한본사 캠페인’ 등 상생 중심의 ESG 행보를 이어가며 사회적 책임을 실천 중이다.렌탈페이 측은 “비즈니스 결제 플랫폼이 단순한 결제수단을 넘어, 창업과 운영을 함께 돕는 파트너로 자리잡는 것이 목표”라며 “앞으로도 상생을 위한 혜택과 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 덧붙였다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com