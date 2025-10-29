바니스뉴욕 뷰티

뉴욕 럭셔리의 상징 바니스뉴욕 뷰티(Barneys New York Beauty)가 APEC 2025 개최를 맞아, 힐튼 경주 신라코트 라운지에서 ‘센티아쥬™’ 향기 쇼케이스를 선보인다. 브랜드의 대표 컬렉션인 센티아쥬™의 세 가지 시그니처 향을 중심으로 구성된 이번 쇼케이스는 향을 통해 공간의 품격을 완성하는 새로운 시도를 보여준다.2025 APEC 정상회의 개최지 경주에서 열린 이번 쇼케이스는 바니스뉴욕 뷰티와 힐튼 경주가 올 가을 시즌 진행한 ‘센티아쥬™ 애프터눈 티 세트’ 협업의 연장선으로 기획됐다. 현재 힐튼 경주 신라코트 라운지에서는 바니스뉴욕 뷰티의 세 가지 시그니처 향 베러댄에버, 어트랙트 올 띵즈, 미스터리 포 에브리데이에서 영감을 받아, 각 향의 무드를 디저트에 표현한 애프터눈 티 세트를 선보이고 있다.이번 쇼케이스는 신라코트 라운지 내에 바니스뉴욕 뷰티의 향을 직접 경험할 수 있는 공간으로 꾸며졌다. 방문객들은 힐튼 경주의 고급스러운 라운지 공간에서 센티아쥬™의 향을 직접 체험하고, 애프터눈 티 세트와 함께 오감의 경험을 즐길 수 있다.센티아쥬™는 바니스뉴욕 뷰티가 글로벌 No.1 퍼퓸 랩과 공동 개발한 프랑스 비건 인증 퍼퓸 바디케어 컬렉션으로, 한 번의 사용만으로도 24시간 잔향이 이어지는 고농축 포뮬러를 지녔다. 그 정제된 향의 결은 이미 대한항공 <스카이샵> 기내면세 입점 제품으로 검증됐으며, 이번 협업에서는 향이 단순한 장식이 아닌 공간의 감도와 기억을 디자인하는 매개체로 작용한다.바니스뉴욕 뷰티는 국내 주요 럭셔리 호텔들과의 협업을 지속하며 ‘럭셔리 뷰티&웰니스 브랜드’라는 독보적 브랜드 철학을 이어가고 있다. 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스, 소피텔 앰배서더 서울의 웰니스 패키지, 몬드리안 서울의 향기 연출, 호텔 프리마 스파의 퍼퓸 워터 큐레이션 등, 각기 다른 공간 속에서 향을 하나의 문화로 확장해왔다.바니스뉴욕 뷰티 관계자는 “세계의 주목을 받는 APEC 개최지 경주에서, 바니스뉴욕 뷰티가 추구하는 감각적 휴식과 세련된 일상의 메시지를 전달할 수 있어 뜻깊다”며, “앞으로도 호텔과 리조트 등 다양한 프리미엄 공간과의 협업을 통해 향이 머무는 라이프스타일 경험을 확장해 나갈 예정”이라고 밝혔다. 이번 쇼케이스는 가을 시즌 애프터눈 티세트가 운영되는 11월 30일까지 힐튼 경주 신라코트 라운지에서 진행된다.또한 힐튼 경주 퀘스트(QUEST) 기프트샵에서는 바니스뉴욕 뷰티의 다양한 제품이 상시 전시·판매되고 있으며, APEC 2025 기간에는 객실 어메니티로 센티아쥬™ 바디워시와 바디로션이 제공되어 호텔 전반에서 브랜드의 향과 감성을 경험할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com