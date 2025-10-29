이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 구광모 LG 회장. 사진=한국경제신문

김동관 한화그룹 부회장이 8월 26일(현지 시간) 미국 필라델피아의 한화 필리조선소에서 '스테이트 오브 메인'호 명명식 환영사를 하고 있다. 사진=연합뉴스

정기선 HD현대 회장이 8월 25일(현지 시간) 미국 워싱턴 DC 윌라드 인터콘티넨탈 호텔에서 '한미 조선산업 공동 투자 프로그램 조성을 위한 양해각서(MOU)'를 체결한 후 기념 촬영하고 있다. 사진=HD현대

최윤범 고려아연 회장이 8월 25일(현지 시간) 미국 워싱턴 DC 윌라드 인터콘티넨탈 호텔에서 록히드마틴과 게르마늄 공급·구매 및 핵심 광물 공급망 협력을 위한 양해각서를 체결, 기념 촬영하고 있다. 사진=고려아연

아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 개최되는 경주에서 하워드 러트닉 미 상무장관이 삼성·SK·현대차·LG 등 4대 그룹 총수와 한미 조선 협력 프로젝트 '마스가(MASGA)'를 이끄는 김동관 한화그룹 부회장과 정기선 HD현대 회장과 회동을 할 예정이다.29일 재계에 따르면 이날 오후 경주 예술의 전당에서 한미 기업인들이 참석하는 비즈니스 라운드 테이블이 열릴 예정이다.하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 한미 정상회담을 앞두고 최근 주한 미국대사관을 통해 기업들의 참석을 타진한 것으로 알려졌다.지난 8월 말 이재명 대통령의 방미 계기 미국 워싱턴DC에서 열린 '한미 비즈니스 라운드테이블'의 답례 성격으로, 한미 관세협상이 난항을 겪는 가운데 상호 우호적인 분위기를 조성하기 위한 자리로 풀이된다.비즈니스 라운드테이블 당시 양국 기업은 제조업 르네상스 파트너십 강화를 위한 계약 및 양해각서(MOU)를 다수 체결한 바 있다.1부 라운드 테이블에 이어 2부 만찬으로 이어지는 행사에는 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 4대 그룹 총수를 비롯해 김동관 한화그룹 부회장, 정기선 HD현대 회장, 장인화 포스코그룹 회장, 허태수 GS 회장, 조원태 한진그룹 회장, 최윤범 고려아연 회장, 박지원 두산에너빌리티 회장, 우오현 SM그룹 회장 등 주요 기업 총수들이 대거 참석할 예정이다.경주에서 열리는 APEC CEO(최고경영자) 서밋 참석을 위해 방한한 맷 가먼 아마존웹서비스(AWS) CEO를 비롯해 AI와 IT, 조선, 에너지, 방산, 소재 등 분야 미국 기업 CEO들도 자리를 함께할 것으로 알려졌다. AWS는 울산에 AI 데이터센터를 건립하기로 한 바 있다.이들은 반도체와 AI 산업부터 알래스카 가스 개발 사업, 마스가(MASGA), 원자력, 희토류 등 전략광물 공급망 등에 있어서 양국의 협력 상황을 공유하고 새로운 사업 기회를 발굴하기 위해 의견을 나눌 것으로 예상된다.라운드테이블 이후 한미 기업인 100여명이 참석하는 대규모 리셉션에는 러트닉 상무장관과 함께 마코 루비오 국무장관도 참석할 가능성이 거론된다. 김정관 산업통상부 장관 역시 참석이 예상된다.리셉션에는 라운드테이블 참석자를 포함해 성 김 현대차 사장, 조주완 LG전자 사장, 이웅열 코오롱 명예회장, 최수연 네이버 사장 등도 참석할 것으로 알려졌다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com