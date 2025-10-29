권대중 한성대 일반대학원 석좌교수

한성대학교 일반대학원 경제부동산학과에서 2026학년도 전기 석·박사과정 신입생 및 편입생(재입학생 포함)을 모집 중이다.해당 학과에선 지난 학기부터 한성대학교 석좌교수로 자리를 옮긴 권대중 교수가 직접 강의하고 논문지도를 하는 등 후학을 양성할 예정이다.원서 접수는 10월 20일(월) 시작돼 오는 11월 3일(월) 마감 예정이다. 시험은 면접으로 진행되며 개강은 내년 3월이다.한성대학교 일반대학원 경제부동산학과는 국내 최초로 경제와 부동산을 접목한 학과로서 점점 더 고급화, 기능화, 첨단화하는 부동산 시장에서 부동산학을 타학문과 융복합하는 방식으로 호평을 받고 있다.수업은 주로 토요일 전일제로 운영되며, 커리큘럼이 이론을 기초로 하는 한편 실무 중심으로 구성돼 다른 대학과 차별화했다. 국제학술대회 참가 및 전문가 초청 세미나, 건설사, 시행사, 금융기관 및 감정평가사와 건축사 등 현업 종사자 간 네트워킹 기회도 활발하게 이뤄지고 있다.명지대학교 부동산학과에서 정년 후 서강대학교 일반대학원을 거쳐 한성대학교로 자리를 옮긴 권대중 교수는 매 학기 국내외 최신 부동산·경제 트렌드를 반영한 학술 세미나를 통하여 학문연구와 실무 경험을 쌓을 수 있는 기회를 제공하고 있다.이번에 모집하는 경제부동산학과 박사 과정은 일반대학원 사회계열 경제부동산 학과에서 부동산학박사, 부동산경제학 박사 등 다양한 전공은 선택할 수 있다. 경제부동산학 석사 과정은 일반대학원 사회계열 경제학과에서 부동산경제학 석사 과정을 이수할 수 있다.보다 자세한 내용은 한성대학교 홈페이지에서 입학 공지를 통해 확인할 수 있다.민보름 기자 brmin@hankyung.com