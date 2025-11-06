투자심리와 투자포지션으로 본 미국 주가 전망 [오대정의 경제지표 읽기]

이미지 크게보기

미국 주식시장 밸류에이션이 역사상 최고치에 이른 지금 투자심리 분석을 통하여 향후 주가 방향성을 점검해 보자. [표1]은 미국 개인투자자협회 투자심리(선)와 해당 시점에 1년 투자했을 때 얻을 수 있었던 S&P500 수익률(영역)이다.과거 평균 투자심리가 6.4%임에 반해 현재는 –4.3%로 시장의 과열 우려와는 달리 아직 부정적 심리가 우세하다. 올해 4월 관세전쟁으로 인한 극심한 투자심리 부진과 유사했던 경우는 1998년 초 이래 3차례 있었다.세 시점의 투자심리가 현 수준까지 올라왔을 때 S&P500 수익률을 보면 1년 21%, 6개월 11%, 3개월 5%로 매우 좋았다. [표1]의 투자심리 수준과 S&P500 수익률 관계만을 고려한다면 적어도 향후 1년 정도 주가 상승세가 유지될 것을 짐작할 수 있다.[표2]는 개인 투자자산 중 현재 주식 비중(영역)과 전년 동월 대비 신용투자 증가율[3개월 이동평균](선)이다. 1998년 초 이래 평균 주식 비중은 64%인데 반해 현재 비중은 68%로 과열권에 있다.[표1]의 투자심리가 평균 이하인데 [표2]의 주식 비중이 높은 이유는 2013년부터의 주가 상승세가 원인일 수 있다. 즉 단·중기 심리는 약하지만 오랜 기간 주가 상승으로 투자자들은 주식투자 자체에 대해서는 편하게 생각하는 것으로 보인다.현 수준보다 의미 있게 비중이 높았던 시기는 2000년 IT 주가 거품 시기밖에 없었기에 주식 비중 측면에서 현재 위험도는 매우 높다고 볼 수 있다.신용투자 증가율도 과열 정도가 크다. 증가율은 1998년 초 이후 평균 10%였음에 반해 현재는 33%로 매우 과열된 상황이다. 현 수준보다 의미 있게 증가율이 높았던 시기는 2000년 IT 거품, 2007년 금융위기 전 고점, 그리고 2021년 주가 고점이었다.[표1]의 투자심리는 일반적인 투자자의 전망이고 [표2]의 신용투자 증가율은 적극적인 투자자의 실현된 투자 행동으로 추정할 수 있다. 즉 전반적인 투자심리는 과거 평균 부근이지만 적극적인 투자자의 행동으로 최근 주가가 올라갔다고도 해석할 수 있다.정리하면 현재 투자심리는 과열이 아니지만 실현된 투자 결과는 과열이 매우 높다. 다만 중·장기 관점에서의 투자위험은 높지만 그렇다고 단·중기 관점에서는 반드시 부정적일 필요만은 없다.현재 정책금리는 올해 2차례, 내년 3차례 총 1.25% 인하가 전망되고 있는데 미국 금리인하 사이클은 대부분 경제성장률이 하락할 때 시작되었다. 현재와 같이 성장률 반등 시 인하되는 경우 경제에 거품이 커지면서 주가가 크게 상승하는 결과가 나오기도 했다. 정책 변화를 주시하면서 투자전략을 유연하게 가져가자.오대정 전 미래에셋자산운용 전무, CFA