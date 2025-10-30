사진=연합뉴스

금값이 숨 고르기에 들어간 가운데 구리 가격이 사상 최고치를 경신하며 시장의 새로운 주인공으로 떠오르고 있다.최근 몇달 간 주요 광산의 생산 차질이 이어진 가운데 미중 갈등 완화로 제조업이 회복되면 반도체·저자제품·재생에너지·건설 등 전방 산업의 수요가 폭발적으로 늘어난 가능성이 커 구리 강세는 당분간 지석될 전망이다.29일(현지시간) 런던금속거래소(LME)에 따르면 전날 구리 현물 가격은 톤당 1만917달러에 거래를 마감했다. 한 달 전보다 7.81% 오른 수준이며 지난 27일 장중에는 1만1094달러까지 치솟아 17개월 만의 최고가를 찍었다.국내 투자시장에서도 구리 관련 상품이 강세다. 최근 일주일간 원자재 상장지수펀드(ETF) 중 ‘TIGER 구리실물’은 13.93% 급등하며 1위를 기록했고 ‘KODEX 구리선물(H)’도 10.43% 상승해 상위권에 올랐다.반면 금·은 ETF는 같은 기간 2~4%대 상승에 그쳤다. 구리는 도로·전력망 등 인프라와 전자·자동차 등 제조업 전반에 필수적인 핵신 원자재다.세계 최대 구리 소비국인 중국의 경기 회복이 본격화될 경우 수요는 더욱 늘어날 것으로 예상된다.최근 인공지능(AI) 열풍도 구리 수요를 자극하고 있다. 데이터센터 확충과 력망 증설이 가속화됨녀서 구리는 ‘AI시대의 필수 금속’로 불리고 있다.블름버그 통신은 “골드만삭스가 구리값 강세를 예고해 가격 상승을 주도했다”며 “골드만삭스는 보고서에서 대부분의 업계 관계자들이 향후 구리 가격이 몇 개월에 걸쳐 사상 최고치 등극을 여러차례 시도할 것으로 내다보고 있다고 전망했다”고 보도했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com