해윰, 고성 슬로빌 분양 개시…쏘타컬렉션 운영 단독형 생활숙박 레지던스

강원도 고성의 청정 자연 속에서 새로운 형태의 단독형 생활숙박시설 ‘슬로빌(Slow Ville)’이 분양을 시작했다.이번 프로젝트는 ㈜해윰이 개발하고, 호텔 전문 브랜드 ‘쏘타컬렉션(SOTA Collection)’이 운영을 맡아 자유로운 형태의 레지던스 모델로 주목받고 있다.슬로빌은 단순한 숙박시설이 아니라 쉼과 일상, 자연이 공존하는 단독형 레지던스 마을이다. 기존 생활형 숙박시설처럼 객실이 밀집된 구조가 아닌, 각 세대가 독립된 마당을 가진 단독주택형 설계로 구성돼 프라이버시와 휴식의 품질을 모두 갖췄다.큰 차별점은 계약자가 원할 때 365일 언제든 사전 신청만으로 직접 이용할 수 있다는 점이다. 이는 기존 생활형 숙박시설처럼 일정 기간을 의무적으로 위탁해야 하는 구조가 아니라, 본인이 원할 때 자유롭게 머무르고, 나머지 기간은 위탁운영을 통해 수익을 창출할 수 있는 새로운 형태의 운영 모델이다.또한 슬로빌은 오는 11월 6일부터 9일까지 서울 SETEC(세텍)에서 개최되는 ‘2025 서울건축박람회’에 참가하여, 단독형 생활숙박시설의 새로운 트렌드와 운영 방식을 선보일 예정이다.슬로빌 단지는 바다와 계곡이 어우러진 고성의 자연 경관을 품고 있으며, 각 세대는 캠핑 감성을 살린 불멍존, 바비큐 데크, 마당형 정원 등을 갖췄다. 또한 단지 내에는 불멍 카페, 바비큐 레스토랑, 세미나실, 청간정 해수욕장 인접 부대시설 등이 마련돼 있다.운영사 쏘타컬렉션은 호텔 및 레지던스 운영 전문 브랜드로, 속초·양양·부산·평택 등에서 다수의 고급 숙박시설을 운영해온 경험을 바탕으로 슬로빌을 ‘호텔 수준의 관리 서비스와 단독주택형의 자유로움이 결합된 새로운 형태의 숙박공간’으로 선보인다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com