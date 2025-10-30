2026년 정기 임원인사 단행

사장 1명·부사장 2명 포함 27명 승진



리바트·에바다임 대표 교체

민왕일 현대리바트 대표이사. (사진=현대백화점그룹)

현대백화점그룹이 오늘(30일) 사장 1명, 부사장 2명을 포함해 승진 27명, 전보 21명 등 총 48명에 대한 정기 임원 인사를 2026년 1월 1일부로 단행했다. 인사 폭은 예년과 비슷한 수준이다.이번 인사로 현대리바트 대표가 교체됐다, 민왕일 현대리바트 신임 대표이사는 1967년생으로, 고려대학교 경영학을 졸업한 뒤 1993년 현대백화점에 입사했다. 이후 회계와 재무를 담당해왔다.현대에버다임은 유재기 전무가 대표이사로 내정됐다. 1967년생으로, 단국대학교 회계학을 졸업하고 1996년 현대그린푸드로 입사했다. 2019년 경영지원본부장, 2024년 영업본부장 등을 거쳤다.현대백화점그룹 관계자는 이번 정기 임원 인사에 대해 “대내외 경영 불확실성이 지속되고 있는 상황을 감안해 백화점, 홈쇼핑, 그린푸드 등 주력 계열사 경영진을 유임시켜 변화보다는 경영 안정성에 방점을 뒀다”며 “이런 기조 속에 조직 분위기를 쇄신해 본업 경쟁력을 강화해 나가겠다는 의미도 담겨 있다”고 밝혔다.또한, 이 관계자는 “급변하는 사업환경에 유연하고 민첩하게 대응할 수 있는 참신하고 유능한 차세대 리더를 적재적소에 중용해, 미래 혁신과 지속 성장 기반을 공고히 해 나갈 것”이라고 덧붙였다.◆ 현대백화점△ 전 무 류영민(본점장), 최원형(판교점장)△ 상 무 서세규(미아점장), 류제철(시티·커넥트담당), 신재윤(천호점장)◆ 현대홈쇼핑△ 전 무 황중률(MD전략디비전장), 이경렬(대외협력실장)△ 상 무 장동기(리빙사업부장)◆ 현대그린푸드△ 상 무 황성만(식재사업부장)◆ 현대리바트△ 사 장 민왕일(대표이사 내정)△ 전 무 강민수(비즈니스솔루션본부장)△ 상 무 황만윤(집테리어사업부장), 강병구(생산사업부장)◆ 한섬△ 상 무 최원철(영업2담당), 홍인표(경영전략담당), 인용옥(타임사업부장), 김승모(남성복사업부장)◆ 현대L&C△ 부사장 이진원(대표이사)△ 상 무 형주헌(인테리어스톤사업부장), 조범준(영업전략실장)◆ 현대에버다임△ 전 무 유재기(대표이사 내정)△ 상 무 류중현(영업본부장)◆ 현대바이오랜드△ 상 무 박재영(바이오메디컬사업부장)◆ 현대퓨처넷△ 상 무 한성훈(리테일사업부문장)◆ 현대지에프홀딩스△ 부사장 이종근(경영전략실장)△ 상 무 강면구(미래성장전략담당), 홍승표(재무전략팀장)최수진 기자 jinny0618@hankyung.com