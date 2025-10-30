이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 29일 경북 경주박물관에서 가진 한미 정상회담에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 2025.10.29 사진=한경 김범준 기자

한국과 미국이 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 수개월간 이어온 무역 협상을 타결한 데 대해 외신들은 “한국이 일본보다 더 많은 양보를 얻어낸 주요 외교 성과”라고 평가했다.29일(현지시간) 미국 일간 뉴욕타임스(이하 NYT)는 “한국이 일본보다 더 많은 양보를 얻어냈고, 전반적으로 덜 부담스러운 협상을 성사시켰다”고 전했다.NYT는 한국의 대미 투자금이 3500억 달러(약 500조원)로 일본의 5500억 달러(약 791조원)보다 적을 뿐 아니라 투자 대상 프로젝트가 상업적으로 합리적이어야 한다는 ‘안전장치’를 확보했다고 분석했다.반면 일본은 트럼프 대통령에게 투자 대상 결정권을 넘겼고 이에 따르지 않을 경우 더 높은 관세를 부과받을 위험이 있다고 지적했다.매체는 한미 양국이 지난 7월 큰 틀에서 합의에는 도달했지만 이후 3500억 달러 규모의 투자 패키지 세부 내용을 두고 교착 상태에 빠졌다고 짚었다.트럼프 대통령이 방한 직전까지도 협상 타결 기대감이 낮았으며 실제로 트럼프 대통령이 합의를 발표할 때까지도 최종 타결 여부는 불투명했다고 전했다.NYT는 앤드루 여 브루킹스연구소 한국 석좌의 발언을 인용해 “이번 협상은 한국 정부에 큰 안도감을 주는 동시에 이재명 정부의 외교 정책상 주요 성과로 평가된다”고 보도했다.미국 일간 월스트리트저널(이하 WSJ)과 블룸버그 통신 역시 이번 타결을 “예상 밖의 성과” 평가했다.WSJ은 “한국 정부 관계자들 조차 최근까지 협상 타결 가능성을 낮게 평가해왔다며 수개월간 팽팽한 협상 끝에 나온 예상 밖의 진전이었다”고 설명했다.또 “다른 미국의 무역 파트너국들이 이번 합의를 자신들의 협상 향방을 가늠할 ‘바로미터’로 삼고 있다”고 덧붙였다.블룸버그는 한국이 1500억 달러를 조선업에 투입하고 외환시장 아전을 위한 다양한 안전장치를 마련한 점에 주목하며 “지분과 대출, 대출 보증 등을 활용한 자금 조달 구조는 핵심적인 양보 조치이자 현실적인 타협의 결과”라고 분석했다.로이터 통신은 이번 협정이 “무역 의존도가 높은 한국 경제의 불확실성을 해소할 것으로 기대된다”고 언급했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com