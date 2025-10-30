대규모 고객 유심(USIM) 정보 유출 사고가 발생한 SK텔레콤(SKT)에 대한 과징금 처분이 내려진 28일 서울 도심의 SK텔레콤 대리점 앞에서 한 시민이 전화 통화를 하고 있다. 사진=뉴스1

SK텔레콤이 3분기(7~9월) 실적에서 25년 만에 처음으로 적자를 기록했다. 지난 4월 발생한 ‘유심 해킹’ 사태에 따른 고객 감사 패키지 시행이 실적을 크게 끌어 내린 것으로 분석된다.30일 SK텔레콤이 발표한 2025년 3분기 실적에서 연결 기준 매출 3조9781억 원, 영업이익 484억 원을 기록했다고 밝혔다.매출은 전년 동기 대비 12.2% 감소했으며 영업이익은 무려 0.9% 줄었다. 별도 기준으로는 매출은 2조6647억 원, 당기 순손실은 2066억 원을 기록했다.이로써 SK텔레콤은 2000년 금융감독원에 분기 보고서를 제출하기 시작한 이후 102분기 연속 흑자 행진을 마감했다.반면 신사업 부문에서는 성과가 이어졌다. 인공지능(AI) 데이터센터(DC) 사업은 판교 데이터센터 인수 효과와 그래픽처리장치(GPU) 임차지원 사업 수주에 힘입어 1498억 원의 매출을 올렸고 AIX(인공지능 융합) 사업도 557억 원의 매출을 기록하며 성장세를 유지했다.이번 실적 악화의 주요 원인은 ‘유심 해킹’ 사태에 대한 대규모 고객 보상 조치로 꼽힌다. 회사는 ▲해지 고객 위약금 면제 ▲통신요금 할인 데이터 추가 제공 ▲멤버십 제휴 할인 등 다양한 보상 프로그램을 시행하면서 비용 부담이 크게 늘었다.SK텔레콤은 3분기 실적 부진과 경영환경 불확실성을 고려해 현금 배당을 실시하지 않기로 결정했다고 공시했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com