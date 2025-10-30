수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ. 대방건설 제공

최근에는 아파트 분양 시 단지 내 커뮤니티 시설의 수준이 주거 만족도를 결정짓는 핵심 요소로 부상하고 있다. 단순히 잠만 자는 공간이 아닌, 여가활동 및 건강유지를 위한 운동 등 다양한 활동까지 가능한 주거공간을 원하는 수요가 늘면서다.이러한 흐름에 발맞춰 따르면 수도권 신규 분양 단지 중 실내 수영장, 사우나, 북카페 등 다양한 커뮤니티 시설을 도입하는 사례가 빠르게 늘고 있다. 이에 단지 내 커뮤니티 시설의 구성과 품질을 아파트 선택의 주요 기준으로 삼는 경향이 뚜렷해지고 있다.이런 흐름 속에서 대방건설이 공급 중인 ‘수원 이목 디에트르 더 리체 Ⅱ’가 주목받고 있다. 이 단지는 수원 북부권 이목지구에 들어서는 약 1,744세대 규모의 대단지로, 실내 수영장·사우나·유아풀·북카페·어린이도서관·골프연습장 등 다양한 커뮤니티 시설을 계획했다. 입주민의 생활 패턴을 고려한 맞춤형 구성이 특징이다. 12%대의 낮은 건폐율과 단지 내 분수정원, 숲길공원 등이 조성돼 쾌적하고 자연 친화적인 주거 환경을 제공한다. 단지 인근에는 약 축구장 10개 규모의 근린공원 조성도 예정돼 있어 도심 속에서도 풍부한 자연을 누릴 수 있다.단지가 들어서는 북수원 이목지구는 스타필드 수원, 만석공원, 수원종합운동장 등 생활 편의시설과 녹지가 가까워 여가·문화 생활이 편리하며 광교신도시와 수원역 생활권을 함께 누릴 수 있다. 또한 인근 GTX-C 개통 기대감과 우수한 생활 인프라, 대단지 브랜드 아파트 프리미엄을 갖춘 단지다. 이에 더해 북수원IC와 인접하여 자차 이용 시 약 30분대에 사당, 양재 등 주요 강남권 진입이 가능해, 서울 접근성이 우수한 입지로 평가된다.해당 단지는 1차 계약금 1,000만 원, 총 계약금 5% 조건으로 자금 부담을 낮췄으며, 입주 전 전매도 가능하다. 특히 계약 이후 분양가 할인 또는 옵션 무상제공 등의 계약조건 변경사항이 발생할 경우, 기존계약자에도 변경된 조건을 소급 적용하는 ‘계약안심 보장제’도 한시적으로 시행하고 있다.대방건설이 시공하는 해당 단지의 견본주택은 수원역 인근인 수원시 권선구 서둔동 일대에 운영 중이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com