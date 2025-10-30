착한의사, 건강검진 병원용 의료 AI SaaS 사업 본격화

이번에 공개된 솔루션은 착한의사 플랫폼을 통해 그동안 쌓아왔던 방대한 검진 데이터를 학습한 자체 생성 AI를 바탕으로 병원의 검진 업무 워크플로우를 자동화하는 게 주요 기능이다. 특히, 오전 검진이 마무리된 이후 병원에서 진행하는 유소견자 관리와 추적관찰 업무를 자동화하여 의료진의 행정 부담을 줄이고 환자 관리의 연속성을 높였다.
비바이노베이션이 자체 개발한 생성형 AI는 700만 건 이상의 검진 데이터를 추가 학습·파인튜닝하여 의료 검진 분야에 최적화된 형태로 발전하고 있다. 이 AI는 유소견자를 자동 분류하고, 그 결과를 기반으로 추가검진을 제안함으로써 의료진의 임상적 의사결정을 보완·강화하는 역할을 수행한다.
이번에 공개된 ‘착한의사 의료 AI 건강검진 SaaS’ 는 크게 ▲검진예약 기능과 ▲추적관찰 기능으로 구성되어 있으며, 이 중 추적관찰 기능은 디지털 의료기기 인허가를 획득했다. 병원은 해당 기능을 활용해 비수기에도 추가검진을 제안하여 신규 수익을 창출할 수 있다.
착한의사 의료 AI 건강검진 SaaS는 건강검진 여정에 따라 CMS(검진예약 관리)와 PMS(추적관찰 관리) 두 가지 솔루션으로 구성되며, 국가·종합·특수검진 등 병원별 업무 특성에 맞춰 필요한 기능을 선택적으로 도입할 수 있다.
초기 구축비용 없이 정기 구독형 요금제로 제공돼 병원은 손쉽고 유연하게 도입할 수 있다.
‘건강검진 SaaS(CMS)’는 ▲병원 홈페이지 예약, ▲문진 발송, ▲검진예약·상품/CAPA 관리 등의 소프트웨어로 구성되며 건강검진 예약 및 수검 전후 과정에서 반복 업무를 자동화하여 디지털 전환을 통한 병원의 업무 부담을 줄이는 데 집중했다.
'추적관찰 SaaS(PMS)'는 검진 결과 기반으로 ▲결과지 발송 ▲대상자 결과 조회 ▲종합소견 자동생성 ▲유소견자 자동 분류 ▲추가검진 안내 ▲직무스트레스·심뇌혈관 소견서 관리 ▲대화형 AI 건강상담 ▲ 원격 모니터링 등을 통해 검진 이후에도 유소견자를 대상으로 추적관찰로 자동 연결되어 지속적인 건강관리로 연결될 수 있도록 설계됐다.
㈜비바이노베이션 박한 대표이사(CEO)는 “착한의사는 고객과 건강검진 병원을 연결하는 플랫폼에서 더 나아가 건강검진 병원의 검진 업무 워크플로우를 자동화하는 의료 AI SaaS 기업으로 도약하고자 한다”며 “국내 최대 500여 제휴병원과 200만 고객의 검진 여정을 관리해 온 경험을 바탕으로 건강검진 병원의 운영 효율화를 지원하겠다”고 말했다.
㈜비바이노베이션은 건강검진 플랫폼 ‘착한의사’를 운영하며, 국내 최초로 개인(B2C) 건강검진 예약 서비스를 제공한 기업으로 국내 최다 200만 명의 이용자와 500여 개 제휴병원을 확보하며 국가·특수·채용검진까지 서비스를 전 영역으로 확대했다.
한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com
